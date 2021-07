Mann Kee Awaaz Pratigya 2: एक हफ्ते के अंदर अंदर बंद होगा Pooja Gor के शो, गिरती टीआरपी की वजह से हड़बड़ाए मेकर्स

Mann Kee Awaaz Pratigya 2: Pooja Gor and Arhaan Behll will be going off-air next week: जुलाई का महीना टीवी शोज के लिए बेहद खराब रहा है। बीते कुछ समय में कई टीवी शोज पर ताजा लगाया जा चुका है। खराब टीआरपी के जलते टीवी मेकर्स को रातों रात ये फैसला करना पड़ा है। इसी बीच खबर आ रही है कि स्टार भारत का एक और टीवी शो बंद होने जा रहा है। पूजा गौर (Pooja Gor) और अरहान बहल (Arhaan Behll) का सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' (Mann Kee Awaaz Pratigya 2) जल्द ही दर्शकों से अलविदा कहने वाला है। दावा किया जा रहा है कि सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' पर अगले हफ्ते तक ताला लगा दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो, सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' बीते सीजन की तरह शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। Also Read - इन 6 टीवी शोज पर लगेगा ताला, एक तो Salman Khan की वजह से होगा बंद

शो शुरू होने के बाद से ही सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' की रेटिंग का गिरना जारी है। मेकर्स ने भी सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' की कहानी में बदलाव लाने की बहुत कोशिश की है। कुछ समय पहले ही सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' में एक साल का लीप आया है। इतने ट्विस्ट और टर्न्स आने के बाद भी सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' का हाल नहीं सुधरा। ऐसे में चैनल ने सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' को बंद करने का फैसला कर लिया है।

अगले हफ्ते तक सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' को खत्म कर दिया जाएगा। इस खबर ने तो सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' के मेकर्स को भी हैरत में डाल दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' का आखिरी एपिसोड अगस्त की शुरूआत में ऑन एयर किया जाएगा।

देखें सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' का प्रोमो-

सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' से पहले इन शोज पर भी गिर चुकी है गाज

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब स्टार भारत के सभी टीवी शोज को बंद कर दिया गया था। इस खबर ने टीवी जगत को हिलाकर रख दिया था। शोज की इस लिस्ट में सीरियल 'राधा कृष्ण', 'तेरी लाडली मैं', 'अम्मा के बाबू की बेबी' और 'सावधान इंडिया' का नाम शामिल था। उस दौरान सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' ऑफ एयर होने से बच गया था। हालांकि सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' के मेकर्स ज्यादा दिन तक इस शो को नहीं बचा सके।