नहीं रहे Mann Kee Awaaz Pratigya के ठाकुर सज्जन सिंह, 63 साल की उम्र में हुआ Anupam Shyam का निधन

रविवार का दिन टीवी इंडस्ट्री के लिए मनहूस खबर छोड़कर गया। कई सीरियल्स और फिल्मों का हिस्सा रह चुके नामी एक्टर अनुपम श्याम (Anupam Shyam) का रविवार देर रात निधन हो गया। वे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अनुपम बीते साल से ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। अनुपम श्याम ने कई सीरियल्स में काम किया था लेकिन उन्हें पूजा गोर और अरहान बहल के हिट शो 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' से खासी पहचान मिली। इस सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार से वे घर-घर में पहचान बन गए।

अनुपम आईसीयू में थे और वे कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें पिछले साल किडनी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका इलाज मुंबई के गोरेगांव में स्थित लाइफ लाइन अस्पताल में चल रहा था। हालांकि पैसों की कमी के कारण उनके इलाज में काफी दिक्कतें आईं। ऐसे में उनके भाई ने टीवी इंडस्ट्री के लोगों से मदद मांगी और कई लोगों ने उनकी मदद भी की। उनकी मौत की खबर ने टीवी समेत पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झटका दिया है। अशोक पंडित, मनोज जोशी, यशपाल शर्मा समेत कई स्टार्स ने उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है।

Television actor Anupam Shyam passes away at the age of 63 in Mumbai due to multiple organ failure. pic.twitter.com/jzcJ5nXsx0

20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे अनुपम श्याम ने वहीं से स्कूली पढ़ाई की थी। इसके बाद वे लखनऊ आ गए और यहां भारतेन्दु नाट्य अकादमी से थिएटर स्टडीज के लिए जुड़ गए। पढ़ाई के बाद अनुपम ने दिल्ली के श्रीराम सेंटर रंगमंडल में काम किया। इसके बाद वह दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से जुड़ गए। सीरियल्स के अलावा अनुपम ने कई फिल्मों में भी काम किया। इनमें शक्ति, हल्ला बोल और रक्तचरित, पान सिंह तोमर, दिल से, जख्म, कच्चे धागे, तक्षक, बवंडर, हजार चौरासी की मां, दुश्मन, सत्या, परजानिया, दास कैपिटल, नायक, कसूर, लगान और लज्जा चर्चित रहीं।

Sad to know about the demise of one of the finest actors & a great human being #AnupamShyam due to multiple organ failure . My heartfelt condolences to his family . A great loss to the film & tv industry . ॐ शान्ति ! ? pic.twitter.com/ZvP7039iOS

Saddened by the demise of my friend and very talented actor Anupam Shyam ji. We have lost a great man.

My deepest condolences to his family and friends. ॐ शांति pic.twitter.com/bzRMUpqVQL

— Manoj Joshi (@actormanojjoshi) August 8, 2021