Kundali Bhagya में हुई Mansi Srivastava की एंट्री, क्या होने वाली है Shraddha Arya की छुट्टी?

Mansi Srivastava to enter in Kundali Bhagya: जीटीवी के सुपरहिट टीवी सीरियल ‘कुंडली भाग्य’ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरियल में चल रहे ड्रामे के बीच दर्शक जल्द ही इस शो में एक नई एंट्री देखने वाले हैं। ‘कुंडली भाग्य’ (Kundali Bhagya) में श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर लीड रोल में नजर आते हैं। 'इश्कबाज' (Ishqbaaaz) फेम मानसी श्रीवास्तव (Mansi Srivastava) इस सीरियल में जल्द ही एंट्री मारने वाली है। कुंडली भाग्य में मानसी श्रीवास्तव की एंट्री होते ही एक नया ट्विस्ट आएगा। सीरियल में मानसी श्रीवास्तव एक्टर धीरज धूपर के किरदार करण के कॉलेज की दोस्त का रोल अदा करेंगी। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: करण के बच्चे की मां बनेगी प्रीता, पृथ्वी के सामने खुलेगी माहिरा की पोल

आखिरी दफा मानसी कलर्स के सीरियल ‘इश्क में मरजावां 2’ में नजर आ चुकी हैं। मानसी श्रीवास्तव ‘कुंडली भाग्य’ का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्सुक हैं। ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मानसी श्रीवास्तव का किरदर काफी पॉजिटीव होगा। मेकर्स लम्बे समय से कुंडली भाग्य में एक नए किरदार की एंट्री करवाना चाहते थे।

सीरियल से जुड़े सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी है कि मेकर्स मानसी श्रीवास्तव को इस वजह से लेना चाहते थे क्योंकि उनकी एंट्री से एक नया ट्विस्ट आएगा। मानसी की एंट्री से सीरियल में चल रहे ड्रामे में और भी भयंकर ट्विस्ट आएगा। Also Read - Kundali Bhagya: पृथ्वी और कृतिका की शादी में प्रीता के इशारों पर नाचता दिखा करण, बाराती बनकर जमाएंगे महफिल में रंग

इन शोज में दिख चुकी हैं मानसी

मानसी श्रीवास्तव ने दो दिल बंधे एक डोरी से, विद्या और दिव्य दृष्टि जैसे शोज में अहम रोल प्ले किया है। नकुल मेहता और सुरभि चंदना के सीरियल ‘इश्कबाज’ (Ishqbaaaz) के जरिए मानसी श्रीवास्तव को खूब लोकप्रियता हासिल हुई थी। फिलहाल के लिए कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप ‘कुंडली भाग्य’ में मानसी श्रीवास्तव को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: मौत को चकमा देकर वापस आएगी शर्लिन, खो देगी अपना नाजायज बच्चा