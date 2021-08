Indian Idol 12: 'मनगढ़ंत कहानियों' पर Mika Singh ने Sunidhi Chauhan सहित एक्स-जजेज को लगाई लताड़, कहा 'ये रोना-धोना बीस सालों से...'

Mika Singh slams Ex-Judges for Called Out Sob Stories: टीवी इंडस्ट्री के फेमस रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) कई चीजों को लेकर चर्चा में रहा है। यह सब तब शुरू हुआ जब अमित कुमार ने ​​दावा किया कि चैनल ने उन्हें प्रतियोगियों की प्रशंसा करने के लिए कहा था। तब से सलीम मर्चेंट (Salim Merchant), सुनिधि चौहान (Sunidhi Chauhan) और कई अन्य लोगों ने शो को लेकर कई खुलासे किए। अब पूरे विवाद पर अब मीका सिंह (Mika Singh) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। Also Read - Indian Idol 12 Finale: मेकर्स ने नहीं भेजा Amit Kumar को न्योता! क्या सच बोलने की मिली इतनी बड़ी सजा?

मीका सिंह इससे पहले 5 रिएलिटी शो को जज कर चुके हैं। वह अपने प्रशंसकों का क्रेज बनाए रखने के लिए जानबूझकर टीवी से ज्यादा परहेज करते हैं। इसके अलावा उनका मानना ​​​​है कि टीवी में अच्छा पैसा है लेकिन यही वजह है कि सिंगर्स अपना पहला प्यार तक भूल जाते हैं। मीका ने कहा कि शो में दिखाई गईं 'मनगढ़ंत कहानियों' से भी, वो असहमत हैं।

मीका सिंह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्स-जजेज को भी लताड़ा है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'देखिए लोग ऐसी कहानियों से जुड़ते हैं क्योंकि असल जिंदगी में हम सभी उनसे मिलते हैं। आंसू और भावनाएं असली हैं। यह देखना निराशाजनक है कि जो लोग कभी रिएलिटी शो को जज करते थे, वे आज उनके बारे में बुरी तरह से बात करते हैं। उन्होंने इसे अपने सीजन के दौरान भी देखा है।' Also Read - Indian Idol 12 Finale: Arunita Kanjilal और Pawandeep Rajan को चित्त करेंगी रॉकस्टार Shanmukha Priya, ये बातें दिलाएंगी ट्रॉफी!

मीका सिंह ने आगे कहा, 'पिछले बीस साल से चलता आ रहा है ये रोना-धोना। यह रियल है और इसलिए इसे रिएलिटी कहा जाता है। प्रॉब्लम ये है की जो लोग जज कर चुके हैं और देखा है ये सारा, आज वो उसके बारे में बोल रहे हैं। यह गलत है। सिर्फ इसलिए कि मुझे किसी रिएलिटी शो को जज करने के लिए अप्रोच नहीं किया जाता है, मुझे रिएलिटी शो की इमेज खराब नहीं करना चाहिए।' Also Read - Indian Idol 12 खत्म होते ही शुरू होगा KBC 13, Amitabh Bachchan के कंधों पर TRP बचाने की जिम्मेदारी