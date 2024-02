Top 3 Shows Will Be Off Air: बार्क इंडिया की टीआरपी लिस्ट में स्टार प्लस के सीरियल्स धमाल मचा रहे हैं। काफी समय से अनुपमा पहले नंबर पर राज कर रहा है, तो गुम है किसी के प्यार में से भी दूसरे नंबर की गद्दी कोई छीन नहीं पा रहा। इसी वजह इस चैनल के बाकी सीरियल टॉप पर आने दी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कई बड़े शोज खराब टीआरपी की वजह से बंद होने की रडार पर चल रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि मोहित मलिक और सायली सालुंखे स्टारर सीरियल बातें कुछ अनकही सी बंद होने वाला है। ये सीरियल अगले महीने यानी मार्च में ऑफ एयर हो सकता है। अब स्टार प्लस के दो और सीरियल पर खतरा मंडरा रहा है।

इन दो सीरियल पर लटकी तलवार

दरअसल, स्टार प्लस के टॉप शोज की रेटिंग में इन दिनों गिरावट देखी जा रहा है। अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में बेशक टॉप 2 में बने हुए हैं, लेकिन दोनों सीरियल की रेटिंग में गिरावट आ रही है। इसी वजह से अब स्टार प्लस जल्द ही दो नए शोज दर्शकों के बीच अनाउंस कर सकता है। इस चैनल पर जल्द ही हमारा प्यार खट्टा मीठा नाम का नया शो अनाउंस होने वाला है, जिसमें अविनाश मिश्रा और आरची सचदेवा की जोड़ी नजर आएगी। इसके अलावा, सीरियल बादल के पांव है भी स्टार प्लस पर ही आ सकता है। इस शो में आकाश आहूजा और अमनदीप सिद्धू बतौर लीड एक्टर के तौर पर नजर आ सकते हैं। दावा है कि इन दोनों सीरियल की एंट्री से इमली (Imlie) और पांड्या स्टोर (Pandya Store) को झटका लगेगा। इमली और पांड्या स्टोरकी टीआरपी लगातार हिल रही है। ऐसे में चैनल दोनों शो को थोड़ा एक्सटेंड जरूर करेंगे, लेकिन इसके टाइम को बदल दिया जाएगा।

क्या हो सकती है नई टाइम

स्टार प्लस पर पांड्या स्टोर ने पहले दिन से ही 7.30 का स्लॉट ले रखा है। इस टाइमिंग पर शो को अच्छी खासी टीआरपी मिली है, लेकिन अब इस सीरियल की टीआरपी काफी समय से लड़खड़ा रही है। सीरियल लगातार टॉप 5 में भी नहीं आ रहा है। इसी वजह से मेकर्स ने इस शो को 6 बजे का स्लॉट देने का फैसला किया है। इसी तरह इमली का टाइम भी बदल सकता है। अगर टाइम बदलने के बाद शो की टीआरपी ठीक बनी रहती है, तो ये दोनों सीरियल आगे चलेंगे वरना मेकर्स सीरियल को बंद कर देंगे।