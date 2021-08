Yeh Rishta Kya Kehlata Hai छोड़ते ही ये काम करेंगे Mohsin Khan, फैंस को लगेगा झटका

Mohsin Khan to quit Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Here's the real reason: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। हाल ही में राजन शाही के इस शो में कुछ महीने का लीप लिया गया था, जिसके बाद से इसकी कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीरियल का करेंट ट्रैक लोगों का खासा पसंद नहीं आ रहा है और इस बीच ऐसी खबर सामने आई, जिसने लोगों के होश ही उड़ा दिए। बीते रविवार को ही खबर आई कि शो के लीड एक्टर मोहसिन खान (Mohsin Khan) ये शो छोड़ने वाले हैं। मोहसिन खान पिछले 5 साल से इस शो से जुड़े रहें और शिवांगी जोशी के साथ उनकी केमेस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद भी किया है। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai से होगी Mohsin Khan की छुट्टी, गिरती टीआरपी के चलते मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

खबरें आ रही हैं कि मेकर्स इस शो में लम्बा लीप लेने के मूड में है। लीप के बाद मोहसिन खान के किरदार को बूढ़ा दिखाया जाएगा। ये बातें भी सामने आई कि मोहसिन खान को स्क्रीन पर बूढ़ा नहीं दिखना है और इसी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ने का मन बनाया। अब इस खबर में एक अपडेट सामने आई है कि मोहसिन खान ने ओटीटी प्रोजेक्ट्स और फिल्मों के लिए इस शो को छोड़ने का फैसला लिया है।

देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए कई लोगों को अपने टैलेंट को बड़े स्तर पर दिखाने का मौका है। टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम कलाकारों को इस प्लेटफॉर्म के अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं।

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) से हाल ही में करण कुंद्रा की भी छुट्टी हुई है। करण कुंद्रा इस शो में शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के नए किरदार सीरत के लव इंटरेस्ट के रोल में नजर आ रहे थे। करण कुंद्रा के इस शो के छोड़ते ही फैंस को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में अब मोहसिन खान का जाना तो उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा ही है।