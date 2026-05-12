Mouni Roy संग तलाक की खबरों के बीच सूरज नांबियार ने उठाय ये कदम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों के बाद किया ये काम

Mouni Roy के पति Suraj Nambiar ने तलाक की खबरों के बीच ऐसा कदम उठाया है, जिसने दोनों को पसंद करने वालों को टेंशन में डाल दिया है.

तलाक की खबरों के बीच सूरज नांबियार ने उठाय ये कदम

Mouni Roy और Suraj Nambiar इन दिनों अपने रिश्ते में आई खटास को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में जब यूजर्स की नजर दोनों के इंस्टाग्राम पर पड़ी जहां उन्होंने देखा की मौनी और सूरज ने एक-दूजे संग डिटिजल रिश्ता तोड़ लिया है, जिसके बाद से ही उनके रिश्तों में खटास की खबरें सामने आ रही है और दोनों के बीच तलाक की खबरों ने जगह बना ली. हालांकि, इन समाचारों पर मौनी और सूरज (Mouni Roy Suraj Nambiar) दोनों की तरफ से ही कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच टीवी की 'नागिन' के पति ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने फैंस को टेंशन में डाल दिया है.

धोखे के आरोपों के बीच सूरज ने उठाया ये कदम

'सास बहू और साजिश' की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया हैकि, सूरज नांबियार ने कथित तौर पर मौनी रॉय को धोखा दिया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने फेम और पैसों के लिए मौनी का इस्तेमाल किया. वहीं इन गंभीर आरोपों और मौनी संग तलाक की बढ़ती चर्चाओं के बीच सूरज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, जिससे फैंस और भी हौरान हैं साथ ही टेंशन में भी आ गए हैं.

डिलीट की शादी की तस्वीरें

गौरतलब है कि, मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादी 27 जनवरी 2022 को गोवा में बड़ी ही धूमधाम से मलयली और बंगाली रीति-रिवाजों के साथ हुई थी, लेकिन अब खबर है कि मौनी ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की ज्यादातर तस्वीरें भी हटा दी हैं. एक्ट्रेस के अकाउंट पर अब सिर्फ एक-दो फोटोज ही बची है. वहीं सूरज ने तो डिलीट करने से पहले ही अपने अकाउंट से मौनी की सारी यादें मिटा दी थीं.

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)

मौनी रॉय ने पहले ही दे दिया था बड़ा हिंट

हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते में आई दरार का हिंट फैंस को पहले ही दे दिया था लेकिन कभी किसी ने गौर नहीं किया. बता दें कि, मौनी ने साल 2024 के बाद सूरज के साथ कोई भी फोटोज शेयर नहीं की है. जो दोनों के रिश्ते में आई खटास का बहुत बड़ा संकेत था. लेकिन जब लोगों की नजर 2026 में पड़ी. पहले तो सिर्फ दोनों के अनफॉलो की खबर सामने आई थी, लेकिन मामला तब और गंभीर लगने लगा जब मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड दिशा पाटनी ने भी सूरज को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया. दिशा अक्सर इस कपल के साथ नजर आती थीं, लेकिन अब उन्होंने भी सूरज से दूरी बना ली है. हर तरफ इन दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है कि, उनका रिश्ता वाकई खत्म हो गया है या ये सब सिर्फ अफवाह है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…