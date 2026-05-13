तो Bollywood की इस हसीना की वजह से हो रहा है Mouni Roy और Suraj Nambiar का तलाक, जानिए कौन है वो?...

Actress behind Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) और सूरज नांबियार (Suraj Nambiar) बीते कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. दावा किया जा रहा है कि टीवी के इस कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. इंडस्ट्री में दावा किया जा रहा है कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार का तलाक तक हो चुका है. सोशल मीडिया पर भी मौनी रॉय और सूरज नांबियार एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इस खबर ने मौनी रॉय और सूरज नांबियार के फैंस को सकते में डाल दिया है. अब फैंस मौनी रॉय और सूरज नांबियार की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच हुआ क्या है. इसी बीच मौनी रॉय और सूरज नांबियार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
दावा किया जा रहा है कि एक बॉलीवुड हसीना की वजह से मौनी रॉय और सूरज नांबियार अलग हुए हैं. ये हसीना कोई और नहीं बल्कि मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड दिशा पाटनी ही है. दरअसल फैंस ने अब मौनी रॉय और सूरज नांबियार की जासूसी करनी शुरू कर दी है. जासूसी करते करते फैंस मौनी रॉय और सूरज नांबियार की आखिरी तस्वीरें और वीडियोज तक पहुंच गए हैं जहां पर दोनों साथ दिखे थे.
नुपूर सेनॉन की शादी में मौनी रॉय और सूरज नांबियार को साथ देखा गया था. इस दौरान दिशा पाटनी भी मौनी रॉय और सूरज नांबियार के साथ थीं. कैमरे के आगे पोज देते हुए मौनी रॉय और सूरज नांबियार एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे थे. वहीं दिशा पाटनी, सूरज से बातें करती दिख रही थीं. ऐसे में अब मौनी रॉय और सूरज नांबियार के फैंस ने दिशा पाटनी को घसीटना शुरू कर दिया है. फैंस कह रहे हैं कि कहीं मौनी रॉय की बर्बादी के पीछे मौनी रॉय का हाथ तो नहीं. हालांकि बॉलीवुड लाइफ इस बात की पुष्टि नहीं करता है.
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है जो रातों रात सूरज नांबियार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि सूरज नांबियार ने फेम के लिए मौनी रॉय से शादी की थी. शादी के बाद सूरज नांबियार मौनी रॉय को धोखा दे रहे थे. हालांकि मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने अब तक भी इस बारे में बात नहीं की है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी...