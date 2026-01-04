ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7 में महा-नागिनों का AI लुक देख यूजर्स ने पकड़ा माथा, Video देख बोले- 'भगवान की खातिर......

Naagin 7 में महा-नागिनों का AI लुक देख यूजर्स ने पकड़ा माथा, Video देख बोले- 'भगवान की खातिर...'

Naagin 7: टेलीविजन की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर एक बार फिर से अपने सुपर नैचुरल शो 'नागिन 7' को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार उन्हें इस शो के लेटेस्ट एपिसोड के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 4, 2026 6:11 PM IST

Naagin 7 में महा-नागिनों का AI लुक देख यूजर्स ने पकड़ा माथा, Video देख बोले- 'भगवान की खातिर...'

Naagin 7 Ai Video: टेलीविजन की दुनिया में एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरनैचुर शो 'नागिन' (Naagin) का अपना एक अलग ही क्रेज है. सालों से यह शो टीआरपी चार्ट्स पर अपना कब्जा करता आया है. अब तक इसके 6 सीजन्स आ चुके हैं और हाल ही में इसका सातवां सीजन शुरू हुआ है. लेकिन 'नागिन 7' (Naagin 7) के चौथे एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

दरअसल, एकता कपूर ने मौनी रॉय (Mouni Roy), तेजस्वी प्रकाश, निया शर्मा और बाकी के 6 सीजनों की सभी महा-नागिनों को एक खास AI ट्रिब्यूट दिया, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यूजर्स को महा-नागिनों का AI लुक रास नहीं आया और वो वीडियो देखते ही भड़क उठे.

TRENDING NOW

उल्टा पड़ा एकता कपूर का दांव

शो के लेटेस्ट एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी को पहली बार नागिन रूप लेते दिखाया गया. ऐसे में एकता कपूर ने इस पल को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए 'नागिन' सीरीज की अब तक की 6 'महा-नागिनों' को एक खास AI ट्रिब्यूट दिया, लेकिन उनका यह दांव खाली चला गया और दर्शकों को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया और अब इंटरनेट पर इसकी खूब आलोचना की जा रही है.

'हमें असली इंसानी कंटेंट चाहिए'

वायरल हो रहे वीडियो में मौनी रॉय से लेकर निया शर्मा तक के AI लुक देखने को मिल रहे हैं. जैसे ही 'नागिन 7' (Naagin 7) के 'महा-नागिनों' का ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही नेटिजन्स ने मेकर्स और एकता कपूर की क्लास लगानी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'यह बहुत ही घटिया है. अब दर्शकों को आवाज उठानी चाहिए, यह AI वाला ड्रामा बहुत ही इरिटेटिंग है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई सस्ता यूट्यूब AI चैनल हो. हमें असली इंसानी कंटेंट चाहिए, बात खत्म!'

View this post on Instagram

A post shared by Naagin? (@naagin_things)

'क्या VFX के लिए बजट कम पड़ गया है?'

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो यह बहुत ही ज्यादा खराब था.' तीसने यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'यह कितना क्रिंज है...छी' तो किसी ने लिखा, 'क्या मजाक है, ये लोग हर दूसरे क्लिप में AI घुसा रहे हैं...क्या VFX के लिए बजट कम पड़ गया है? अगर पिछले सीजन से बेहतर नहीं कर सकते, तो कम से कम पुरानी ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग ही कर लेते. इस घटिया AI फिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी.'

Ekta Kapoor's AI tribute to 6 Mahanaagins (episode 3)
byu/Ronaldgranger_ inNAAGIN_ColorsTV

वहीं एक ने कहा, 'भगवान की खातिर AI का यूज बंद करें, यह सबसे खराब दिखता है.' एक यूजर ने तो सीधे-सीधे सलाह दे डाली, 'भाई, अगर इतना ही पैसा है, तो एक एपिसोड के लिए पुरानी सभी एक्ट्रेसेस को ही बुला लेती.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Mouni Roy Naagin 7 Namik Paul Nia Sharma Tejasswi Prakash