YRKKH Twist: किडनैपर के सामने चट्टान बनकर खड़ी होगी मुक्ति, बंदूक के निशाने पर आएगी अभिरा, परिवार में मचेगा हडकंप

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभिरा अपनी बेटी मुक्ति को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो जाएगी. इस बड़े ड्रामे के बीच संजय बंसल का बदलाव देखने को मिलेगा.

बंदूक के निशाने पर अभिरा

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड्स में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. समृद्धि शुक्ला स्टारर इस शो में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है, जहां अभिरा और अरमान की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं. मौजूदा ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि अभिरा की बेटी मुक्ति को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही मौसी ने अगवा कर लिया है. किडनैपर ने मुक्ति की रिहाई के बदले पोद्दार हाउस की मांग रख दी है. परिवार की मुखिया कावेरी पोद्दार भी अपनी पोती की जान बचाने के लिए पुश्तैनी पोद्दार हाउस को छोड़ने के लिए राजी हो जाती हैं. ऐसे में घर के अंदर हर कोई इमोशनल हो रहा है और सामान पैक करने में लगा है.

अभिरा का ऑफिस का शानदार कमबैक

एक तरफ जहां बेटी के अपहरण का गम अभिरा को अंदर से खाए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह हिम्मत नहीं हारती है. अरमान जहां घर के कागजी मामलों को सुलझाने में जुटा है, वहीं अभिरा तय करती है कि वह अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी. वह सीधे ऑफिस पहुंचती है और तमाम टेंशन के बावजूद एक बेहद शानदार प्रेजेंटेशन देती है. अपने लाजवाब काम और प्रोफेशनलिज्म से वह मीटिंग में मौजूद हर शख्स को हैरान और इम्प्रेस कर देती है.

मुक्ति की बहादुरी और संजय का ड्रामा

मीटिंग खत्म होते ही अभिरा और अरमान तुरंत उस जगह के लिए भागते हैं जहां मुक्ति को कैद करके रखा गया होता है. वहां पहुंचकर वे किडनैपर मौसी के हवाले पोद्दार हाउस के पेपर्स कर देते हैं. लेकिन शातिर औरत कागज मिलने के बावजूद मुक्ति को छोड़ने से मुकर जाती है और उसे एक ट्रंक में बंद कर देती है, साथ ही अभिरा पर बंदूक तान देती है. तभी मौके पर नन्हीं मुक्ति अपनी मां को बचाने के लिए खुद पहुंच जाती है. वह पीछे से चुपचाप आकर उस औरत पर जोरदार हमला कर देती है. तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है.

इसके बाद अभिरा, अरमान और मुक्ति पोद्दार हाउस लौट आते हैं. घर वापसी के बाद एक और बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब संजय बंसल अपने पुराने तेवर छोड़कर अभिरा से माफी मांगता है और हमेशा के लिए सुधरने का वादा करता है. इस सब ड्रामे के बाद पूरा परिवार कुछ राहत पाने के लिए वेकेशन पर जाने का फैसला करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.