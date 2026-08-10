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YRKKH Twist: मायरा और कबीर का कनेक्शन लाएगा पोद्दार परिवार में तूफान, क्या बिखर जाएगा अभिरा का सपना?

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. मायरा और कबीर की बढ़ती नजदीकियां नए तूफान का इशारा दे रही हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 10, 2026 9:04 AM IST
YRKKH Twist: मायरा और कबीर का कनेक्शन लाएगा पोद्दार परिवार में तूफान, क्या बिखर जाएगा अभिरा का सपना?

क्या बिखर जाएगा अभिरा का सपना?

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों खुशियों से ज्यादा उलझनें और परेशानियां हावी होती नजर आ रही हैं. अरमान और अभिरा की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां उन्हें एक साथ कई जगह बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ जहां काम की जिम्मेदारियां और कोर्ट-कचहरी के मामले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक रिश्ते भी उलझते जा रहे हैं. कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अरमान का सारा ध्यान केवल मायरा पर टिक जाता है. उसकी यह बेवजह की फिक्र अब पूरे परिवार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है. अरमान अपनी लॉ फर्म और करियर को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है. ऐसे मुश्किल वक्त में अभिरा बिल्कुल अकेली पड़ गई है.

दामानी के घटिया आरोपों पर अभिरा का जवाब

हाल ही के एपिसोड्स में देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर पोद्दार फर्म को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं. दामानी नाम का विरोधी वकील यह झूठा प्रचार कर रहा है कि अभिरा और अरमान ने धोखे से दूसरों के केस छीनकर सफलता हासिल की है. जब यह बात अभिरा तक पहुंचती है, तो वह हैरान रह जाती है. लेकिन हार मानने के बजाय, अभिरा निडर होकर सामने आती है और दामानी के हर झूठे आरोप की धज्जियां उड़ा देती है. इस पूरी लड़ाई के दौरान उसे अरमान की कमी बहुत खलती है.

पोद्दार और दामानी परिवार की दुश्मनी

दूसरी तरफ, पोद्दार और दामानी परिवार के बीच की दुश्मनी अब बेहद खौफनाक रूप ले चुकी है. दोनों ही घराने एक-दूसरे को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इस पारिवारिक नफरत से बेखबर, मायरा और कबीर की मुलाकात एक युथ फेस्ट में होती है. शुरुआत में दोनों के बीच काफी तकरार और बहस देखने को मिलती है. लेकिन जब मायरा कुछ गुंडों से कबीर की जान बचाती है, तो उनकी यह तकरार धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदलने लगती है.

क्या बिखर जाएगा पोद्दार परिवार?

मायरा और कबीर के बीच पनप रहा यह नया रिश्ता दोनों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है. जब दोनों खानदान एक-दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हैं, ऐसे में मायरा का कबीर से जुड़ना पोद्दार परिवार को कमजोर कर सकता है. अरमान की लापरवाही और मायरा की यह नई दोस्ती आने वाले दिनों में अभिरा के लिए और कौन-सी नई मुसीबतें खड़ी करेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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