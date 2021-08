Naagin स्टार Arzoo Govitrikar ने 2 साल बाद सुनाई अपनी आपबीती, घरेलू हिंसा और तलाक की खबर पर लगाई मुहर Naagin 2 Star Arzoo Govitrikar files for divorce against her husband Siddharth Sabharwal: सीरियल नागिन में काम कर चुकी टीवी अदाकारा आरजू गोवित्रिकर ने हाल ही में अपने पति के खिलाफ तलाक के केस दर्ज किया है। घरेलू हिंसा से तंग आकर आरजू गोवित्रिकर ने ये फैसला किया है।