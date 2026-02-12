जल्द ही मां बनने वाली है TV की ये Naagin, 37 साल की उम्र में फैंस को सुनाई गुड न्यूज...

Naagin Star announces pregnancy: खबर है कि 'नागिन' की एक हसीना जल्द ही मां बनने वाली है. इस एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही एक पोस्ट शेयर करके अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. अब फैंस इस अदाकारा को लगातार मां बनने की बधाई दे रहे हैं.

Naagin Star announces pregnancy: प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल (Namik Paul) और ईशा सिंह (Esha Singh) का सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) इस समय टीआरपी में बवाल मचा रहा है. ये शो लगातार फैंस की पहली पसंद बना हुआ है. इसी बीच नागिन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में टीवी की एक नागिन ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है. एक पोस्ट के जरिए इस हसीना ने फैंस को ये गुड न्यूज फैंस को दी है, यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा सुरभि ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में सुरभि ज्योति और सुमित सूरी (Surbhi Jyoti Sumit Suri) ने खुलासा किया है कि वो शादी के बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत जून में करने वाले हैं. सुरभि ज्योति ने लिखा, ओम.. हम दोनों अपनी जिंदगी के एक नए सफर का आगाज करने वाले हैं. हमारे प्यार की निशानी जून में दस्तक देने वाला है. सुरभि ज्योति की इस पोस्ट पर सबसे पहले मौनी रॉय ने कमेंट किया है. मौनी रॉय ने लिखा, 'तुम दोनों को नई शुरुआत के लिए ढ़ेर सारी बधाईयां...'

सुरभि ज्योति पर इन सितारों ने लुटाया प्यार

टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी ने भी सुरभि ज्योति और सुमित सूरी को बधाई दी है. इसके अलावा हिना खान ने भी सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की पोस्ट पर कमेंट किया है. वहीं आरती सिंह, नकुल मेहता, अर्जित तनेजा, करणवीर वोहरा, किश्वर मर्चेंट, कृष्णा मुखर्जी, करण वाही, आशा नेगी, फलक नाज, अदिति शर्मा, विशाल सिंह, क्रिस्टल डिसूजा, अली फजल, राहुल शर्मा अपर्णा दीक्षित और अनीता हसनंदानी जैसे सितारों ने भी सुरभि ज्योति पर प्यार लुटाया है. हालांकि इस पोस्ट पर अब तक भी 'नागिन 7' स्टार प्रियंका चहार चौधरी ने कमेंट नहीं किया है.

TRENDING NOW

टीवी से दूरी बनाए हुए हैं सुरभि ज्योति

शादी के बाद से ही सुरभि ज्योति ने अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया था. सुरभि ज्योति ने पहले टीवी से दूरी बनाई. जिसके बाद सुरभि ज्योति ने ओटीटी से भी पीछा छुड़ा लिया. अचानक मां बनने की खबर देकर सुरभि ज्योति ने सबको चौंका दिया है. कुछ समय पहले ही सुरभि ज्योति ने अपनी शादी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया था. सुरभि ज्योति ने दावा किया था कि वो शादी के बाद भी अपने पति से अलग रहती हैं, जब जरूरत होती है तब सुरभि ज्योति और सुमित साथ समय बिताते हैं. एक दूसरे को स्पेस देने के लिए सुरभि ज्योति ऐसा करती हैं.

Read more