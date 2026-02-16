ENG हिन्दी
  • Naagin 7: हवा में उल्टा लटक TV की नागिन ने दिखाए करतब, Priyanka Chahar Choudhary के इस अंदाज ने लगाई...

Naagin 7: हवा में उल्टा लटक TV की नागिन ने दिखाए करतब, Priyanka Chahar Choudhary के इस अंदाज ने लगाई आग

Priyanka Chahar Choudhary Video: टीवी सीरियल नागिन 7 में नजर आ रही प्रियंका चाहर चौधरी का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में प्रियंका की फिटनेस देख हर किसी के होश उड़ गए.

By: Kavita  |  Published: February 16, 2026 11:02 AM IST

Naagin 7: हवा में उल्टा लटक TV की नागिन ने दिखाए करतब, Priyanka Chahar Choudhary के इस अंदाज ने लगाई आग

Priyanka Chahar Choudhary Video: एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 टीआरपी में धमाल मचा रहा है. इस सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं, जो लाखों फैंस की फेवरेट बन गई हैं. इस शो के बाद प्रियंका की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए हैं और नागिन फैंस की प्रियंका पसंदीदा नागिनों में से एक बन गई हैं. प्रियंका की हर फोटो और वीडियो पर लाखों में लाइक आ रहे हैं और उनका नया वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रियंका के करतब देख फैंस हैरान हैं और हर कोई उन पर प्यार लुटा रहा है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी ने दिखाया फिटनेस का नमूना

नागिन 7 एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. वह आए दिन अपनी फिटनेस से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो दिखाकर फैंस को खुश कर देती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी फिटनेस का एक नमूना दिखा रही हैं. इस वीडियो में दिखा जा सकता है कि एरियल जिमनास्ट कर रही हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रियंका एक कपड़े के सहारे हवा में लटकी हुई हैं और इस दौरान वह अलग अलग करतब भी कर रही हैं. प्रियंका का बैलेंस देखने लायक हैं. एक्ट्रेस का शरीर कपड़े के सहारे हवा में लटका हुआ है. ब्लैक आउटफिट में प्रियंका काफी सिजलिंग भी लग रही हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी पर फैंस ने लुटाया प्यार

इस वीडियो के साथ प्रियंका चाहर चौधरी ने कैप्शन में लिॉखा, 'संडे स्ट्रैच.' इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार है. फैंस इस वीडियो पर भर-भरकर फायर के इमोजी भेज रहे हैं. इस वीडियो पर एक फैन ने लिखा, 'बहुत सुधार हुआ है एकदम सही, बहुत लचीला लगे रहो.' इसी तरह दूसरे फैन ने लिखा, 'यह बदलाव बहुत ही सहज है. मुझे यह बहुत पसंद आया.' इसी तरह के और भी कमेंट्स सामने आए हैं.

देखें वीडियो

हिट है नागिन 7

बता दें कि नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं. सीरियल में वह अनंतपुर की नागरानी अनंता का रोल निभा रही हैं और उनके अपोजिट नमिक पॉल दिखाई दे रहे हैं, जो आर्यमान का रोल निभा रहे हैं. शो में आर्यमान और अनंता की जोड़ी बन गई है और अनंता के सामने जल्द ही आर्यमान का सच भी सामने आ जाएगा, जिसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

