  • Naagin 7: नागिन का 'सिरदर्द' बढ़ाकर इतना खुश है TV का ये विलेन, Ekta Kapoor से कही ये बात...

Naagin 7: नागिन का 'सिरदर्द' बढ़ाकर इतना खुश है TV का ये विलेन, Ekta Kapoor से कही ये बात

TV Actor Reacts working in Naagin 7: नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 को लेकर हाल ही में एक टीवी एक्टर ने बड़ा दावा कर दिया है. इस बयान को सुनकर नागिन 7 और एकता कपूर क फैंस भी चौंक जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 21, 2026 11:27 AM IST

Naagin 7: नागिन का 'सिरदर्द' बढ़ाकर इतना खुश है TV का ये विलेन, Ekta Kapoor से कही ये बात

Akashdeep saigal on Naagin 7 TV Serial: एकता कपूर के सुपरैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) ने इस समय टीवी की दुनिया में धूम मचा रखी है. ये शो लगातार लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. यही वजह है जो 'नागिन 7' पर लोगों ने पैनी नजर बना रखी है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 'नागिन 7' जरा सा भी समझ नहीं आ रहा. हर बार की तरह इस बार भी 'नागिन 7' का ग्राफिक्स लोगों को परेशान कर रहा है. हाल ही में 'नागिन 7' में असली विलेन यानी आकाशदीप सहगल की धमाकेदार एंट्री हुई थी. इस समय लोग आकाशदीप सहगल (Akashdeep saigal) के बारे में बात कर रहे हैं. ये वही आकाशदीप सहगल हैं जिन्होंने सलमान खान पर करियर बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. इसी बीच आकाशदीप सहगल ने 'नागिन 7' को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. आकाशदीप सहगल ने बताया कि कैसे उनको नागिन 7 में काम करने का मौका मिला.

आकाशदीप सहगल ने दिया बड़ा बयान

टेली मसाला से बात करते हुए आकाशदीप सहगल ने कहा, नागिन 7 को लेकर मेरी एकता कपूर से बात हुई तो मैंने हां बोले में एक सेकेंड भी नहीं लगाया. मैं एकता कपूर को न ही नहीं बोल सकता था. एकता कपूर जो भी करती है वो कमाल करती है. नागिन बहुत बड़ा नाम है. मैं भला एकता को कैसे नाबोल सकता हूं. वैसे मैं काम के हिसाब से किसी से बात नहीं करता. बातों ही बातों में एकता कपूर ने मुझे नागिन 7 का ऑफर दिया. वो जो कहती हैं वो मैं करता हूं. मैं उनके हर शो में काम कर सकता हूं. इसमें तो कोई शक नहीं है. उनसे डिबेट नहीं कर सकता.

जरा हटके लुक में नजर आए आकाशदीप सहगल

नागिन 7 के बीते एपिसोड में आकाशदीप सहगल ने धमाकेदार एंट्री की है. एपिसोड के आखिर में आकाशदीप सहगल के कुछ शानदार सीन्स देखने को मिले जिसमें वो ताबड़तोड़ डायलॉगबाजी करते दिखे. हालांकि फैंस को आकाशदीप सहगल का ये अंदाज खास पसंद नहीं आ रहा है. लोग आकाशदीप सहगल के लुक को पाइरेट्स ऑफ केरेबियन से जोड़कर देख रहे हैं. यही वजह है जो आते ही लोगों ने आकाशदीप सहगल को ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि स्क्रीन पर आकाशदीप सहगल को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए है. आकाशदीप सहगल की डायलॉग डिलीवरी कमाल है. अब मजा तब आएगा जब आकाशदीप सहगल का सामना प्रियंका चहार चौधरी यानी नागिन से होगी क्योंकि ये बात तो साफ है कि नागिन अपने दुश्मन को जान से मारने में जरा सी भी देर नहीं करेगी.

