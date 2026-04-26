Naagin 7 में 'नागिन' बनकर धमाकेदार एंट्री करेंगी अनीता हसनंदानी, शो पर ताला लगने की खबर निकली झूठी?

Anita Hassanandani is approached for Naagin 7: प्रियंका चहार चौधरी के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' के बंद होने की खबर ने आतंक मचा दिया है. इसी बीच इस शो को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. खबर है कि अनीता हसनंदानी की नागिन 7 में एंट्री हो सकती है.

Naagin 7 Anita Hassanandani is approached: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब नागिन 7 (Naagin 7) ने टीवी की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. ये शो लगातार टीआरपी में बवाल मचा रहा था. हालांकि फिर एक समय ऐसा भी आया जब इस शो की रेटिंग धड़ाम जा गिरी. प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की जोड़ी भी नागिन 7 को डूबने से नहीं बचा पाए. हाल ये था कि एकता कपूर को नागिन 7 को बंद करने का ही ऐलान करना पड़ गया. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि 7 जून को नागिन 7 फैंस से अलविदा कहने वाला है. इस खबर ने नागिन 7 के फैंस का दिल तोड़ दिया जो कि प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल को साथ देखना बहुत पसंद करते हैं. एक समय था जब केवल प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल को देखने के लिए ही फैंस नागिन 7 लगाते थे. अब शायद ये चार्म फीका पड़ने लग गया है. इसी बीच नागिन 7 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर है कि नागिन 7 के बंद होने की खबर तो सही है लेकिन शो में जल्द ही एक नई एंट्री होने वाली है.

किसकी होगी नागिन 7 में एंट्री

यहां हम बात कर रहे हैं टीवी की पुरानी नागिन अनीता हसनंदानी के बारे में जो कि एक बार फिर से टीवी पर वापसी करने वाली हैं. कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अनीता हसनंदानी एक बार फिर से टीवी पर कमबैक करने वाली हैं. नागिन बनकर वो एक बार फिर से नागिन की कहानी को पलट देंगी. बताया जा रहा है कि नागिन 7 (Naagin 7) में अनीता हसनंदानी भारिणी यानी ऐलिस कौशिक की मां का किरदार निभाने वाली हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि भारिणी अनंता का दाहिना हाथ है.

क्या है तस्वीरों की सच्चाई?

अनंता उसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाती है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब भारिणी की मां की एंट्री होगी, तब क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. वैसे अनीता हसनंदानी की वायरल हो रही तस्वीरें पुरानी लग रही हैं. ऐसे में ये नहीं बोला जा सकता कि अनीता हसनंदानी सच में नागिन 7 में नजर आएंगी या फिर नहीं... वैसे भी अनीता हसनंदानी ने अपनी वापसी के बारे में कोई बयान नहीं दिया है. वहीं एकता कपूर ने भी अनीता हसनंदानी को लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं की है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more