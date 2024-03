These Two Actresses Approached For Ekta Kapoor New Show: एकता कपूर के हिट शो नागिन दर्शकों के बीच अपना अलग फैनबेस बना चुका है। इस शो के छह सीजन आ चुके हैं और फैंस को सातवें सीजन का बेसब्री से इंतजार है। इस शो के छठे सीजन में एकता कपूर की नागिन तेजस्वी प्रकाश बनी थीं। तेजस्वी को इस रोल के लिए काफी तारीफें मिलीं। वहीं, अब नागिन 7 के लिए कई हसीनाओं के नाम सामने आए हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि अंकिता लोखंडे ये रोल निभा सकती हैं, लेकिन अब दो नई एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं। दावा है कि नागिन 7 के लिए आयशा सिंह और कनिका मान के बीच टक्कर चल रही है। Also Read - Naagin 7: नागिन से पहले आखिरी सांस ले रहा था इन 10 सितारों का करियर, एकता कपूर की जादू की छड़ी ने फूंकी जान

एकता कपूर के शो के लिए अप्रोच हुईं दो एक्ट्रेसेस

दरअसल, टीवी सीरियल नागिन 7 (Naagin 7) पर मेकर्स काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस शो के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश हो रही है। इस बीच खबर आई है कि एकता कपूर के नए शो के लिए आयशा सिंह और कनिका मान को अप्रोच किया गया है। दावा है कि इन दोनों में से कोई एक को लीड रोल मिल रहा है। हालांकि, रिपोर्ट में कहीं भी नागिन का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि ये कास्टिंग नागिन 7 के लिए ही हो रही है। कई लोगों ने दावा किया है कि एकता कपूर कनिका मान या फिर आयशा सिंह में से ही किसी एक को नागिन का रोल देने वाली हैं। बता दें कि आयशा सिंह का नाम पहले भी सामने आया था, लेकिन ये महज सिर्फ अफवाह निकली।

क्या अभिषेक कुमार के साथ रोमांस करेंगी आयशा सिंह

बता दें कि नागिन 7 के लिए फीमेल लीड एक्ट्रेस के साथ कई एक्टर को भी मेकर्स ने अप्रोच किया है। दावा है कि इस शो में अभिषेक कुमार नजर आ सकते हैं। पहले अभिषेक कुमार के साथ अंकिता लोखंडे की जोड़ी बनाई जा रही थी लेकिन अब आयशा सिंह का नाम सामने आने पर फैंस खुश हो गए हैं। फैंस को अभिषेक और आयशा की जोड़ी भी पसंद आने वाली है। अभिषेक कुमार भी नागिन पर बात कर चुके हैं।