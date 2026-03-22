Dhurandhar 2 को धूल चटाने के लिए TV की नागिन के पास पहुंचे Akshay Kumar, Bhooth Bangla को जमकर किया प्रमोट

Akshay Kumar promotes Bhooth Bangla in Naagin 7: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को हाल ही में नागिन 7 के सेट पर देखा गया है. इस दौरान एकता कपूर और प्रियंका चहार चौधरी ने राजपाल यादव और अक्षय कुमार के साथ खूब धमाल मचाया.

Akshay Kumar promotes Bhooth Bangla in Naagin 7: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) ने इस समय फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2)के जरिए बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. लोगों को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है. यही वजह है जो बॉलीवुड में डर का माहौल है. कोई भी फिल्ममेकर इस समय फिल्म रिलीज करने को राजी नहीं है. हालांकि अक्षय कुमार को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से जरा भी डर नहीं लगता है. तभी तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हंगामे के बीच अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म भूत बंदलाको प्रमोट करने निकल गए हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. वहीं दूसरी तरफ धुरंधर 2 ने बवाल मचाया हुआ है. ऐसे में अक्षय कुमार टीवी की नागिन से मदद लेने जा पहुंचे. कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार को एकता कपूर के शो नागिन 7 के सेट पर देखा गया है. यहां पर वो राजपाल यादव के साथ पहुंचे थे. सेट पर अक्षय कुमार ने नागिन 7 की टीम के साथ खूब धमाल मचाया. इस दौरान एकता कपूर और प्रियंका चहार चौधरी ने राजपाल यादव और अक्षय कुमार के साथ खूब पोज दिए. अब सेट की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रही हैं. यहां पर अक्षय कुमार बड़े ही अटपटे लुक में दिखे. वहीं राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत लिया.

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