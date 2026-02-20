ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7 Big Twist: ड्रैगन राधिका से निकलेगा नागिन अनंता का कनेक्शन, आर्यमान के बहाने सूरी परिवार को...

Naagin 7 Big Twist: ड्रैगन राधिका से निकलेगा नागिन अनंता का कनेक्शन, आर्यमान के बहाने सूरी परिवार को कर देगी बर्बाद!

Naagin 7 Upcoming Big Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 में नया ड्रामा हो सकता है. सीरियल में अनंता और राधिका से कनेक्शन निकलेगा, जिससे सीरियल की कहानी बदल जाएगी.

By: Kavita  |  Published: February 20, 2026 3:30 PM IST

Naagin 7 Big Twist: ड्रैगन राधिका से निकलेगा नागिन अनंता का कनेक्शन, आर्यमान के बहाने सूरी परिवार को कर देगी बर्बाद!

Naagin 7 Upcoming Big Twist: एकता कपूर के शो नागिन 7 को फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. ये सीरियल टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर बना हुआ है, लेकिन मेकर्स शो को एक बार फिर टॉप पर लेकर जाने की प्लानिंग में लगे हैं और इसी वजह से शो में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अनंता आर्यमान के परिवार से बदला लेने में लगी है लेकिन उसी ये भी पता चल गया है कि आर्यमान उसकी और उसके परिवार की हत्या में शामिल नहीं था. ऐस में अब अनंता के आगे कई सवाल है और इन सवालों के बीच अनंता और राधिका का तगड़ा कनेक्शन निकलेगा.

Also Read
Naagin 7: सेट पर कैसा है नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी का बर्ताव? Kanika Mann ने शो में आते ही खोले अंदर के राज

क्या राधिका निकलेगी अनंता की बहन?

नागिन 7 (Naagin 7) मेकर्स ढेर सारे ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं. सीरियल में उन सभी लोगों का पत्ता एक-एक करके नागिन साफ कर रही है, जिन लोगों ने उसके परिवार की हत्या की है. अब तक नेता और उसकी पत्नी के साथ पुलिस वाले की मौत हो चुकी है. इस बीच शो में राधिका के कैरेक्टर के साथ कनिका मान आईं, जो नागिन की दुश्मन निकलेगी. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है. अनंता प्रार्थना की बेटी है, जिसकी मौत उसको जन्म देने के साथ हो गई. अब दावा किया जा रहा है कि राधिका भी प्रार्थना की बेटी निकलेगी. राधिका प्रार्थना की बड़ी बेटी होगी, जो काफी पहले ही उससे बिछड़ गई थी और जल्द ही इस ट्विस्ट का शो में खुलासा होगा, जिससे कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. ये रिपोर्ट अगर सच होती है तो शो में राधिका ड्रैगन नहीं होगी. बल्कि वह नया तमाशा करेगी.

Also Read
Naagin 7: हवा में उल्टा लटक TV की नागिन ने दिखाए करतब, Priyanka Chahar Choudhary के इस अंदाज ने लगाई आग

भरणी ने दिया अनंता को धोखा

नागिन 7 के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि आर्यमान का सच अनंता के सामने आ चुका है और इसी बीच ये भी खुलासा हो गया है कि अनंता पर हमला भरणी ने किया है. भरणी ही आर्यमान का रूप लेकर आती है और अनंता पर चाकू से हमला कर देती है. भरनी ये सब इसलिए करती है ताकि अनंता आर्यमान से प्यार करना छोड़ दे. इस मौके पर वह जानबूझकर ऐसी जगह पर हमला करती है, जिससे अनंता की मौत नहीं होगी लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाएगी. अब फैंस देखना चाहते हैं कि भरनी का ये सच अनंता के सामने कब आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Naagin 7: शादी होते ही अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता, आर्यमान का होने वाला है दिमाग खराब

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Naagin 7 Priyanka Chahar Choudhary Tv Gossip Tv News