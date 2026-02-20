Naagin 7 Big Twist: ड्रैगन राधिका से निकलेगा नागिन अनंता का कनेक्शन, आर्यमान के बहाने सूरी परिवार को कर देगी बर्बाद!

Naagin 7 Upcoming Big Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 में नया ड्रामा हो सकता है. सीरियल में अनंता और राधिका से कनेक्शन निकलेगा, जिससे सीरियल की कहानी बदल जाएगी.

Naagin 7 Upcoming Big Twist: एकता कपूर के शो नागिन 7 को फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. ये सीरियल टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर बना हुआ है, लेकिन मेकर्स शो को एक बार फिर टॉप पर लेकर जाने की प्लानिंग में लगे हैं और इसी वजह से शो में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अनंता आर्यमान के परिवार से बदला लेने में लगी है लेकिन उसी ये भी पता चल गया है कि आर्यमान उसकी और उसके परिवार की हत्या में शामिल नहीं था. ऐस में अब अनंता के आगे कई सवाल है और इन सवालों के बीच अनंता और राधिका का तगड़ा कनेक्शन निकलेगा.

क्या राधिका निकलेगी अनंता की बहन?

नागिन 7 (Naagin 7) मेकर्स ढेर सारे ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं. सीरियल में उन सभी लोगों का पत्ता एक-एक करके नागिन साफ कर रही है, जिन लोगों ने उसके परिवार की हत्या की है. अब तक नेता और उसकी पत्नी के साथ पुलिस वाले की मौत हो चुकी है. इस बीच शो में राधिका के कैरेक्टर के साथ कनिका मान आईं, जो नागिन की दुश्मन निकलेगी. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है. अनंता प्रार्थना की बेटी है, जिसकी मौत उसको जन्म देने के साथ हो गई. अब दावा किया जा रहा है कि राधिका भी प्रार्थना की बेटी निकलेगी. राधिका प्रार्थना की बड़ी बेटी होगी, जो काफी पहले ही उससे बिछड़ गई थी और जल्द ही इस ट्विस्ट का शो में खुलासा होगा, जिससे कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. ये रिपोर्ट अगर सच होती है तो शो में राधिका ड्रैगन नहीं होगी. बल्कि वह नया तमाशा करेगी.

भरणी ने दिया अनंता को धोखा

नागिन 7 के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि आर्यमान का सच अनंता के सामने आ चुका है और इसी बीच ये भी खुलासा हो गया है कि अनंता पर हमला भरणी ने किया है. भरणी ही आर्यमान का रूप लेकर आती है और अनंता पर चाकू से हमला कर देती है. भरनी ये सब इसलिए करती है ताकि अनंता आर्यमान से प्यार करना छोड़ दे. इस मौके पर वह जानबूझकर ऐसी जगह पर हमला करती है, जिससे अनंता की मौत नहीं होगी लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाएगी. अब फैंस देखना चाहते हैं कि भरनी का ये सच अनंता के सामने कब आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

