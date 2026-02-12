ENG हिन्दी
Naagin 7 Big Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 में नया ड्रामा हो सकता है. दावा है कि आर्यमान की असली पहचान खुल सकती है जिससे नागिन अनंता की जिंदगी में बड़ा ट्विस्ट आएगा.

By: Kavita  |  Published: February 12, 2026 10:43 AM IST

Naagin 7 Big Twist: साइंटिस्ट का बेटा निकलेगा आर्यमान, नागिन अनंता के खूनी खेल में देगा साथ? शो में आएगा तूफान

Naagin 7 Big Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 में ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है. अनंता अपना बदला लेने के लिए एक-एक को मार रही है. वो अब तक मिनिस्टर और उसकी पत्नी को मार चुकी है और उसका तीसरा शिकार भी हो गया है, लेकिन अब उसके निशाने पर आर्यमान है, जिसे वह नहीं मार पा रही. अनंता कहीं न कहीं आज भी आर्यमान से प्यार करती है और इसी वजह से बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अनंता की सच्चाई आर्यमान को पता चल गई, लेकिन फिर भी वह उसे मार नहीं पाती. अब मेकर्स आर्यमान के कैरेक्टर के साथ नया ट्विस्ट ला सकते हैं.

कौन है आर्यमान

टीवी सीरियल नागिन 7 (Naagin 7) में आर्यमान का कैरेक्टर के साथ काफी सारा सस्पेंस बना हुआ है. कई रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्यमान सूरी परिवार का बेटा नहीं निकलेगा. कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिखाया जाएगा कि पूर्वी की आर्यमान ने नहीं मारा है बल्कि वो एक हमशक्ल था और आर्यमान को सिर्फ फंसाया गया है. अब नागिन 7 को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है. नागिन 7 को फॉलो करने वाले एक फैन पेज ने शो का नया ट्विस्ट रिवील कर दिया है और मेकर्स की सारी प्लानिंग से पर्दा उठा दिया है. दावा किया जा रहा है कि आर्यमान परमीत सूरी का असली बेटा नहीं होगा. बल्कि वह साइंटिस्ट का बेटा निकलेगा. नागिन 7 के शुरुआती एपिसोड में साइंटिस्ट विशाल पूरी का सीन दिखाया गया, जो दुनिया को बचाने के लिए नागिन की तलाश करने निकलता है और माचा जाता है. तब ही विशाल का उसके बेटे के साथ एक सीन आता है. दावा है कि आर्यमान आगे जाकर वही बच्चा निकलेगा.

क्या नागिन की मदद करेगा आर्यमान

अब सवाल उठ रहा है कि अगर आर्यमान को सच पता चलता है कि तो क्या वह नागिन अनंता की तरफ आएगा. अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्यमान अनंता को कुछ पिला देगा और फिर वह अपने पापा परमीत के पास जाकर नागिन की बात करेगा. यानी आर्यमान अनंता को धोखा देने वाला है. साथ ही सीरियल में नए कैरेक्टर राधिका की एंट्री भी होने वाली है, जिससे कहानी एक बार फिर बदल जाएगी. अब देखना होगा कि अनंता अपना बदला कैसे लेगी और क्या आर्यमान उसका सपोर्ट करेगा? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
