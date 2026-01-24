Naagin 7 Big Twist Naagin ananta returns to seek revenge and marries enemy Aryaman stunning photos of the upcoming twist

Naagin 7 Big Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. नागिन में अहाना और आर्यमान की शादी होने वाली है लेकिन ये कैसे होगा? ये देखने में दर्शकों को मजा आएगा.

Naagin 7 Big Twist: टीवी सीरियल नागिन 7 ने आते ही टीआरपी में तहलका मचा दिया है. इस सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन अनंता के रोल में दिख रही हैं जो अब बदलकर नागिन अहाना के अवतार में नजर आएंगी. दूसरी तरफ नमिक पॉल हैं जो आर्यमान बनकर फैंस को अपना बना चुके हैं. सीरियल में अब तक देखने के लिए मिला है कि अनंता नए अवतार में लौटने के लिए तैयार है. वह आकर अब शुरू परिवार से बदला लेगी. इतना ही नहीं, वह नागमणि की रक्षा भी दुश्मनों से करेगी. इस सबके बीच अब शो के बड़े ट्विस्ट से पर्दा उठ हुआ है. अब तक फैंस के मन में सवाल था कि अहाना सूरी परिवार से बदला कैसे लेगी और अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है.

नागिन 7 में होगी अहाना और आर्यमान की शादी

टीवी सीरियल नागिन 7 में अनंता अहाना बन गई है और वह सूरी परिवार को खत्म करने लौटी है लेकिन इसके लिए वह सीधा परिवार में घूसने की कोशिश करेगी. प्रोमो में देख चुके हैं कि परमीत सूरी नागमणि की लालच में अहाना की शादी अपने बेटे से करवाने की प्लानिंग करेगा, जिसकी शादी पहले ही किसी और से हो रही होती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा. नागिन 7 में अहाना और आर्यमान की शादी हो जाएगी. फैंस ये जानते हैं कि दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएगी लेकिन उससे पहले नफरत का खेल होगा. नागिन 7 में एक धांसू ट्विस्ट आएगा. इसके साथ ही नागिन अहाना की शादी आर्यमान से रातों रात हो जाएगी. सेट से अहाना और आर्यमान की शादी की फोटोज सामने आई हैं. इन फोटोज में प्रियंका चाहर चौधरी यानी अहाना साड़ी पहने और मांग में सिंदूर लगाए दिख रही हैं और उनके बगल में आर्यमान दिख रहे हैं.

आर्यमान और अहाना के बीच होगी टक्कर

नागिन 7 में देखने के लिए मिलेगा कि आर्यमान अहाना से शादी नहीं करना चाहेगा लेकिन उसे अपने पिता परमीत सूरी की वजह से इस शादी को करना पड़ेगा और इसी वजह से वह अहाना से नफरत करेगा. अहाना भी आर्यमान से नफरत करती है और दोनों ही इस नफरत की आग के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे. दोनों के बीच नफरत की जंग देखने के लिए मिलेगी और इसी के साथ नागिन अहाना अपने दुश्मनों को एक-एक करके मारेगी, लेकिन इस रास्ते पर उसका कौन कौन साथ देगा? ये देखने वाली बात है.

