Naagin 7: बॉलीवुड के बाद अब 'नागिन' पर चढ़ा 'धुरंधर 2' का बुखार, खेलेगी अपने दुश्मन के कटे सिर से फुटबाल?

Naagin 7 Dhurandhar 2 Promo: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) की अचानक ही रेटिंग गिर गई है. एक समय था जब प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल (Namik Paul) और ईशा सिंह (Esha Singh) के शो ने आते ही टीआरपी में बवाल मचा दिया था. इस शो ने आते ही अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज को पटखनी दी थी. हालांकि अब नागिन 7 के हाल नासाज हैं. ऐसे में मेकर्स नागिन 7 को हिट बनाने में जुटे हुए हैं. खबर है कि नागिन पर भी इस समय धुरंधर 2 का बुखार चढ़ गया है. कुछ समय पहले ही नागिन 7 के मेकर्स ने अनंता और आर्यमान के शो का एक प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो में अनंता अपने दुश्मनों का एक-एक करके सफाया करती नजर आ रही है. नागिन के इस वीडियो के बैकग्राउंड में धुरंधर 2 का गाना नी मैं वारी जावा... गाना चल रहा है. धुरंधर 2 की धुन पर नागिन तबाही मचाती नजर आ रही है. नागिन 7 का ये प्रोमो देखकर फैंस के कान खड़े हो गए हैं. फैंस कह रहे हैं कि अब हमजा और उजैर बलूच की तरह नागिन भी अपने दुश्मन के सिर से फुटबॉल खेलने वाली है.
क्या बोल रहे हैं नागिन 7 और अनंता के फैंस
जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय नागिन 7 लोगों का दिल नहीं जीत पा रहा है. फैंस की ये नाराजगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी नजर आई. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, प्रियंका चहार चौधरी के शो 'नागिन 7' इस समय बहुत बकवा चल रहा है. नागिन 7 का एक भी एपिसोड देखने के लायक नहीं है. कुछ तो अच्छा प्लॉट लेकर आओ. पिछले सीजन्स के मुकाबले ये सीजन बहुत बकवास है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, धुरंधर 2 का गाना लगाने से नागिन 7 हिट नहीं हो जाएगा. एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि एकता कपूर को शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने इतनी अच्छी जोड़ी लेकर कहानी खराब कर दी. कुल मिलाकर देखा जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी नागिन के मेकर्स फैंस का दिल नहीं जीत पा रहे हैं.
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नागिन 7 से क्यों खफा हैं फैंस?
नागिन 7 की रेटिंग उस समय धड़ाम जा गिरी जब कहानी में कनिका मान की एंट्री हुई. अपनी एक्स के आगे आर्यमान पत्नी को नजरअंदाज करने लगा है. फैंस का कहना है कि मेकर्स, जानबूझकर आर्यमान के किरदार को बेवकूफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहानी को आगे बढ़ाया जा सके. अपनी एक्स के पास जाकर आर्यमान बार बार अनंता का दिल दुखाता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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