Naagin 7: 'रेटिंग बता रही है...' प्रियंका चाहर चौधरी को ट्रोल करने वालों पर फूटा ईशा सिंह का गुस्सा, सबकी अकल लगाई ठिकाने

Naagin 7: टीवी सीरियल नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं. जब शो टेलीकास्ट नहीं हुआ था तब प्रियंका चाहर चौधरी को खूब ट्रोल किया जा रहा था और अब एक्ट्रेस की तारीफ हो रही है. ऐसे ट्रोलर्स को ईशा सिंह ने जवाब दिया है.

Naagin 7: टीवी सीरियल नागिन 7 तहलका मचा रहा है. प्रियंका चाहर चौधरी का ये सीरियल पहले हफ्ते ही टीआरपी में टॉप पर आ गया था. इस सीरियल ने अनुपमा को पछाड़ दिया और अब हर जगह प्रियंका के नागिन अवतार की तारीफ हो रही है लेकिन ये भी सच है कि नागिन 7 के टेलीकास्ट होने से पहले प्रियंका चाहर चौधरी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा था. कई लोगों को प्रियंका का लुक पसंद नहीं आया था तो कुछ लोगों का मानना था कि प्रियंका अच्छी नागिन नहीं बनेंगी और ऐसे लोगों को नागिन 7 की एक्ट्रेस ईशा सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी के सपोर्ट में अपनी बात की है.

ईशा सिंह ने की प्रियंका चाहर चौधरी की तारीफ

ईशा सिंह (Eisha Singh) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी की जमकर तारीफ की है और नागिन 7 (Naagin 7) पर बात की है. ईशा सिंह से जब प्रियंका की ट्रोलिंग के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं ये कहूंगी और लगातार दोहराती भी रहूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रियंका चाहर चौधरी नागिन 7 के लिए परफेक्ट च्वाइस हैं. मैं सच में उसकी बहुत ही तारीफ करती हूं और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूं. हम इस शो में एक साथ काम कर रहे थे और इसी शो के जरिए जुड़े हैं और मैं बहुत आभारी हूं कि मैं इतने अच्छे इंसान से मिली. वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है और उसका दिल बहुत ही साफ है. वह बहुत ही टैलेंटेड कलाकार है.

ईशा सिंह ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

ईशा सिंह ने आगे ट्रोलिंग पर बात करते हुए कहा कि कहा जाता है कि लोग हमेशा ही ट्रोल करने और आलोचना करने का कारण निकाल ही लेते हैं चाहे कुछ भी हो. जो एक चीज हम कर सकते हैं वो ये कि नकारात्मकता को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो. लोग बातें करेंगे और हमें इसके बारे में मालूम है. इसलिए ही हमने कभी भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया. जब वो परफॉर्म कर रही थी, वो बहुत ही प्यारी लगी और उसके टैलेंट पर कोई शक नहीं है. अंत में, रेटिंग खुद ही बताती है.

नागिन 7 में क्या था ईशा सिंह का रोल

बता दें कि नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ ईशा सिंह की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. सीरियल में दोनों ने बहनों का रोल निभाया था. ईशा ने अनंता का रोल निभाया लेकिन असली अनंता प्रियंका है. अब इस शो में ईशा की मौत का सीन आ गया है, जिसके बाद उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

