Naagin 7: अनंतपुर की 'नागरानी' बन दुश्मनों का सर्वनाश करेंगी Priyanka Chahar Choudhary, रोंगटे खडे़ कर देगा नया प्रोमो

Naagin 7 New Promo: एकता कपूर का नया सीरियल नागिन 7 टीवी पर आने के लिए तैयार है और फैंस भी इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बार एकता कपूर की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी बन रही है जो अपनी अदाओं से टीआरपी पर राज करने वाली है और अपने जहर से दुश्मनों का शर्वनाश करती हुई नजर आएगी. नागिन 7 में नजर आने वाले कई कलाकारों का खुलासा हो गया है. इतना ही नहीं. मेकर्स की तरफ से कई सारे प्रोमोज के जरिए स्टोरीज को टीज करने की कोशिश भी की गई है लेकिन अब मेकर्स ने शो में प्रियंका की पहचान का खुलासा किया है. आइए आपको बताते हैं.
नागरानी बनेंगी प्रियंका चाहर चौधरी
नागिन 7 (Naagin 7) का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी की पहचान बताई गई है. सीरियल में प्रियंका नागिन बन रही हैं लेकिन एकता कपूर ने उनके किरदार को क्या नाम दिया है और वह किस नागलोक की नागिन बनने वाली है. इस बात का खुलासा इस प्रोमो में कर दिया है. प्रोमो में बताया गया है कि सीरियल में प्रियंका अनंतपुर की नागरानी बनने वाली हैं और उनके किरदार का नाम अनंता होगा. इस प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे अनंता आम इंसान से एक नागिन बन जाएंगी और वह नागिन बन अपने दुश्मनों पर वार करेंगी. इस प्रोमो को शेयर करते हुए प्रियंका चाहर चौधरी ने कैप्शन में लिखा है, 'पूरे करने देश की रक्षा, आ रही है अनंतकुल की नागरानी.' इससे साफ है कि नागिन में इस बार देश पर आई मुसीबत को दिखाया जाएगा, जिसका सामना नागिन करती हुई नजर आ सकती है.
महाकुंभ पर होगी नागिन 7 की कहानी
बता दें कि नागिन 6 में कोरोना वायरल को दिखाया गया था और अब नागिन 7 की कहानी को महाकुंभ से जोड़ने की पूरी तैयारी मेकर्स कर चुके हैं. प्रियंका शो की नागिन हैं लेकिन ड्रैगन भी सीरियल में नजर आएगा. इस बार सीरियल में नागिन और ड्रैगन का आमना-सामना होगा, जिसमें देखने के लिए मिलेगा कि कैसे पहले नागिन को अपनी शक्तियों का पता चलेगा और फिर वह अपने दुश्मनों का खात्मा करेगी.
ईशा सिंह की मौत के बाद आएगा ट्विस्ट
सीरियल में एक अमेजिंग भी ट्विस्ट भी आएगा. शो में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ ईशा सिंह भी नागिन का रोल निभा रही हैं, लेकिन ईशा का सीरियल में सिर्फ कैमियो भी है. शो में ईशा की मौत हो जाएगी और प्रियंका अकेली पड़ जाएगी. इसके बाद ही नागिन के इंतकाम के कहानी शुरू होगी. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
