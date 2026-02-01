TV के बाद अब थिएटरों में तबाही मचाएगी Naagin? अब तक का सबसे बड़ा रिस्क लेने निकलीं Ekta Kapoor...

Ekta Kapoor to make a film on Naagin 7: खबर आ रही है कि प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 जल्द ही बॉलवुड में धमाल मचाने वाला है. दावा किया जा रहा है कि एकता कपूर जल्द ही नागिन पर एक फिल्म बनाने वाली हैं.

Ekta Kapoor to make a film on Naagin 7: एकता कपूर का सुपरैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) इस समय टीआरपी में बवाल मचा रहा है. ये शो फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. यही वजह है जो इस हफ्ते भी नागिन 7 ने अनुपमा (Anupamaa), क्योंकि सास भी कभी बहू थी (KSBKBT) और ये रिश्ता क्या कहलाता है (YRKKH) जैसे शोज को रेटिंग के मामले में पछाड़ दिया है. हाल ही में टीवी एक्टर आकाशदीप सहगल (Akashdeep saigal) ने नागिन 7 में एंट्री की है. वहीं प्रियंका चहार चौधरी, ईशा सिंह और नमिक पॉल भी खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. सीरियल 'नागिन 7' का बज्ज देखकर तो मेकर्स भी काफी खुश हो गए हैं. यही वजह है जो शायद एकता कपूर ने सीरियल 'नागिन 7' को लेकर एक और रिस्क लेने का फैसला कर लिया है. खबर है कि सीरियल 'नागिन 7' अब बॉलीवुड में धमाल मचाने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर नागिन की एक फिल्म बनाने की फिराक में हैं.

सीरियल 'नागिन 7' के फैंस को मिलने वाला है बड़ा तोहफा

सीरियल 'नागिन 7' की सफलता देखकर एकता कपूर एक बात समझ गई हैं कि नागिन का कॉन्सेप्ट इंडिया में पुराना नहीं होने वाला. ऐसे में माना जा रहा है कि नागिन 7 की फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा सकती है. हालांकि अब तक भी एकता कपूर की तरफ से इस खबर को लेकर पुष्टि नहीं की गई है. बावजूद इसके सीरियल 'नागिन 7' के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस तो अभी ये बात सोचकर खुश हो रहे हैं नागिन को बड़े पर्दे पर हंगामा मचाते हुए देखने में कितना मजा आएगा.

प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की जोड़ी ने मचा रखा है बवाल

बता दें इस समय नागिन 7 में प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की जोड़ी ने धमाल मचा रखा है. लोग प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की फ्रेश जोड़ी को बड़े ही चाव से देख रहे हैं. यही वजह है जो नागिन 7 के पहले एपिसोड के ऑनएयर होने के बाद से ही प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल लाइमलाइट में बने हुए हैं. हालांकि अब लोग ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नागिन की फिल्म में कौन लीड के तौर पर नजर आएंगे. अगर ये नाम प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल का हुआ तो फैंस को मजा ही आ जाएगा. ये प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की जोड़ी का ही कमाल है जो नागिन 7 टीआरपी में धाक जमाए हुए है. अब नागिन 7 की फिल्म में प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की एंट्री होगी या नहीं ये आने वाला समय ही बता सकता है.

