Naagin 7: Priyanka Chahar Choudhary के इस वीडियो की वजह से ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं एकता कपूर, लोगों ने कर दिया जीना हराम

Naagin 7 Ekta Kapoor Trolled after Priyanka Chahar Choudhary Video goes Viral: प्रियंका चहार चौधरी ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी का लुक देखकर लोगों ने एकता कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

Naagin 7: Priyanka Chahar Choudhary के इस वीडियो की वजह से ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं एकता कपूर

Naagin 7 Ekta Kapoor Trolled after Priyanka Chahar Choudhary Video goes Viral: एकता कपूर का सुपरहिट शो नागिन 7 (Naagin 7) जल्द ही फैंस से अलविदा लेने वाला है. इस समय एकता कपूर नागिन 7 के फिनाले की तैयारी कर रही हैं. कुछ समय पहले ही टीवी की कई नागिनों को सेट पर देखा गया था. इसी बीच लोगों ने एकता कपूर (Ekta Kapoor) को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. इसकी वजह बनी है प्रियंका चहार चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) का वीडियो जिसे कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. दरअसल कुछ समय पहले ही प्रियंका चहार चौधरी ने एक एड में काम किया है. इस एड में प्रियंका चहार चौधरी ने अपना नागिन अवतार दिखाया है. सिल्वर कलर की साड़ी में प्रियंका चहार चौधरी कमाल लग रही हैं.

ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं एकता कपूर

प्रियंका चहार चौधरी का ये डिजाइनर आउटफिट देखकर लोगों की आंख फटी की फटी रह गई है. प्रियंका चहार चौधरी का ये वीडियो सामने आने के बाद से ही लोगों ने एकता कपूर पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. लोग कह रहे हैं कि प्रियंका चहार चौधरी का ये लुक नागिन 7 से बहुत ही शानदार है. नागिन 7 में एकता कपूर ने प्रियंका चहार चौधरी के लुक पर जरा भी काम नहीं किया है. इस बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, नागिन 7 (Naagin 7) ये एड नागिन 7 के प्रोमोज से बहुत बेहतर है. प्रियंका चहार चौधरी का ये लुक नागिन 7 के लुक से लाख बेहतर है. नागिन 7 को देखकर तो लगता है जैसे प्रियंका चहार चौधरी के लिए पर्दे से ड्रेस बनाई है. यहां प्रियंका चहार चौधरी को देखकर लग रहा है कि ये हमारी नागरानी है.

लोगों को नहीं पसंद है प्रियंका चहार चौधरी का नागिन लुक

एक दूसरे यूजर ने लिखा, प्रियंका चहार चौधरी का ये नागिन 7 से तो लाख बेहतर लुक है. लोगों के ऐसे कमेंट्स से पता चलता है कि प्रियंका चहार चौधरी का नागिन लुक अब भी लोगों को पसंद नहीं है. जब एकता कपूर ने प्रियंका चहार चौधरी का लुक जमाने को इंट्रोड्यूज करवाया था तब भी लोगों ने उनको ट्रोल किया था. लोगों ने तो प्रियंका चहार चौधरी की तुलना विलेन तक से करनी शुरू कर दी थी. लोगों का कहना था कि एकता कपूर ने प्रियंका चहार चौधरी के लुक को तबाह कर दिया. अब नागिन 7 के फिनाले से ठीक पहले प्रियंका चहार चौधरी के बारे में ऐसी ही बातें हो रही हैं. लोग एकता कपूर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…