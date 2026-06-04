Naagin 7: फिनाले से ठीक पहले ही लीक हुआ क्लाइमैक्स, जानिए किसने चिल्ला-चिल्लाकर दिया स्पॉइलर?

Naagin 7 Finale Spoiler leaked: सोशल मीडिया पर एकता कपूर नागिन 7 के सेट की एक वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो में नागिन 7 के फिनाले की कहानी को लीक कर दिया गया है.

Naagin 7: फिनाले से ठीक पहले ही लीक हुई पूरी कहानी

Naagin 7 Finale Spoiler leaked: एकता कपूर के सुपरहिट शो नागिन 7 (Naagin 7) के फिनाले में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. लगातार नागिन 7 के सितारे फिनाले की शूटिंग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस बार भी नागिन 7 के फिनाले में पुरानी कुछ नागिनें नजर आने वाली हैं. ऐसे में एकता कपूर ने नागिन 7 की कहानी का पूरा सस्पेंस बरकरार रखने की कोशिश की है. प्रियंका चहार चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) नमिक पॉल अपनी पूरी टीम के साथ सेट पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है. इसी बीच नागिन 7 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि नागिन 7 की कहानी फिनाले से पहले ही लीक हो गई है. जी हां, सही कहा आपने… और ये कहानी खुद एलिस कौशिक के सामने लीक की गई है. अब नागिन 7 के स्पॉइलर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. नागिन 7 की पोल खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि उर्वशी ढोलकिया के बेटे क्षितिज हैं.

क्षितिज ढोलकिया ने दिया नागिन 7 का स्पॉइलर

क्षितिज ढ़ोलकिया इस समय नागिन 7 में अहम किरदार निभा रहे हैं. ऐसे में नागिन 7 के सेट क्षितिज ढोलकिया भी फिनाले की शूटिंग करने पहुंचे थे. मौका मिलते ही क्षितिज ढोलकिया, ऐलिस कौशिक के पास जा पहुचें. एकता कपूर (Ekta Kapoor) के शो के बारे में बात करते हुए क्षितिज ढोलकिया ने कहा, नागिन 7 (Naagin 7) की शूटिंग का आज आखिरी दिन है. मैंने और ऐलिस ने फैसला किया है कि हम दोनों मिलकर आप दोनों को नागिन 7 का स्पॉइलर देने वाले हैं. हम क्लाइमैक्स लीक करेंगे. हमें किसी का डर नहीं है.

ऐलिस कौशिक को लगा सदमा

ये सुनते ही ऐलिस कौशिक कहती हैं कि ये बोल रहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है. ये लाइन सुनकर ही मुझे डर लग रहा है. क्षितिज ढ़ोलकिया आगे कहते हैं, मैं और भारिणी मिलकर अहाा को मार डालेंगे क्योंकि हमें पता चलता है कि अहाना और बलजीत का कोई पुराना रिश्ता है. भारिणी लास्ट में मुझे मारने की कोशिश करेगी. हालांकि मैं मरता नहीं हूं क्योंकि भारिणी को पता चल गया है कि मेरा अफेयर अब ड्रैगन के साथ चलने लगा है. मुझे बस ये राज खोलना था.

नागिन 7 के फैंस को लगा सदमा

क्षितिज ढ़ोलकिया की ये बात सुनकर ऐलिस कौशिक कहती हैं कि एकता कपूर कभी भी तुझे नरेशन में नहीं बैठाने वाली हैं. अब एक वीडियो सामने आते ही फैंस को सदमा लग गया है. फैंस का कहना है कि नागिन 7 में अगर सच में ऐसा हुआ तो वो शो के बाकी सीजन ही देखना बंद कर देंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…