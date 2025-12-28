ENG हिन्दी
Naagin 7 First Episode Review: केमियो करके Tejasswi Prakash ने लिया भूखे भेड़ियों से पंगा, Karan Kundrra के फैंस को मिला धोखा

Priyanka Chahar Choudhary Esha Singh Namik Paul Naagin 7 First Episode Review: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 में प्रियंका चहार चौधरी, ईशा सिंह, नमिक पॉल के अलावा इस शो में तेजस्वी प्रकाश ने भी धमाकेदार एंट्री की है.

Published: December 28, 2025 8:50 AM IST

Naagin 7 First Episode Review: केमियो करके Tejasswi Prakash ने लिया भूखे भेड़ियों से पंगा, Karan Kundrra के फैंस को मिला धोखा

एकता कपूर का सुपरैचुरल शो नागिन 7 (Naagin 7) टीवी पर दस्तक दे चुका है. शो के पहले एपिसोड में प्रियंका चहार चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), ईशा सिंह (Esha Singh), नमिक पॉल (Namik Paul) ने मेन लीड के तौर पर धमाकेदार एंट्री मारी है. शो में तीनों सितारे दमदार अंदाज में नजर आए. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर लगातार प्रियंका चहार चौधरी, ईशा सिंह, नमिक पॉल छाए हुए हैं. नागिन 7 के पहले एपिसोड में एक के बाद एक कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले. पहले एपिसोड की शुरुआत करण कुंद्रा ने की जो कि कहानी में एक प्रोफेसर के तौर पर नजर आए. प्रोफोसर को पता चलता है कि 28 साल बाद देश पर हमला होने वाला है. ऐसे में महाकुंभ के मौके पर प्रोफेसर सभी धर्म के महागुरुओं को बुलाता है. वो ऐलान करता है कि जल्द ही अनंतकुल की नागिन अनंता दुनिया में कदम रखने वाली है. प्रोफोसर के किरदार में करण कुंद्रा ने धमाल मचा दिया है. हालांकि पहले एपिसोड में करण कुंद्रा के गिनेचुने ही सीन्स हैं. पहले ही एपिसोड में देश के दुश्मन प्रोफोसर की जान लेने की कोशिश करते हैं. ऐसे में फैंस को ये तक लग रहा है कि प्रोफेसर के किरदार को मार दिया गया है. यही वजह है जो फैंस को लग रहा है कि उनके साथ धोखा किया गया है.

नागिन 7 में तेजस्वी प्रकाश ने लूटी महफिल

करण कुंद्रा के सीन्स खत्म होते ही नागिन 7 में तेजस्वी प्रकाश की एंट्री हुई. नागिन की मां के तौर पर तेजस्वी प्रकाश ने नागिन 7 में छोटा सा केमियो किया है. इस दौरान तेजस्वी प्रकाश भूखे भेड़ियों से पंगा लेती नजर आई. अनंता को जन्म देने के बाद तेजस्वी प्रकाश के किरदार की मौत हो जाती है. तेजस्वी प्रकाश को नागिन में देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया है. वहीं ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी ने सबको अच्छे से बेवकूफ बनाया.

पूरे एपिसोड में ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी ने फैंस को बनाया बेवकूफ

पूरे एपिसोड में सबको लग रहा था कि ईशा सिंह असली नागिन हैं. जबकि सच तो कुछ और ही है. आगे चलकर ईशा सिंह नहीं बल्कि प्रियंका चहार चौधरी अनंता के नाम से जानी जाएगी. नागिन 7 के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे पुरानी नागरानी और प्रोफेसर ने मिलकर अनंता की जान बचाई है. बॉर्डर पर नागिन एक नई पहचान के साथ रह रही है. वहीं नमिक पॉल का करिदार भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ एंट्री कर रहा है. नमिक पॉल का किरदार नागिन के दुश्मन का ही बेटा है. बता दें नमिक पॉल नागि 7 में एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं जिसे प्यार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है.

