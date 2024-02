Naagin 7: एकता कपूर की नई 'नागिन' बनेंगी ईशा मालवीय? रातों-रात अंकिता लोखंडे का काटा पत्ता Isha Malviya Will Become The New Naagin 7: टीवी सीरियल नागिन 7 से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। दावा है कि अंकिता लोखंडे की जगह ईशा मालवीय को एकता कपूर के शो के लिए अप्रोच किया गया है।