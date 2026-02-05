Naagin 7: Priyanka Chahar Choudhary के शो में हुई TV की इस हसीना की धमाकेदार एंट्री, बढ़ेंगी 'नागिन' की मुश्किलें?

Naagin 7 New entry: एकता कपूर के सुपरैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) ने इस समय टीआरपी को हिलाकर रखा हुआ है. प्रियंका चहार चौधरी, ईशा सिंह और नमिक पॉल का ये शो लगातार नंबर वन की पोजिशन पर बैठा हुआ है. ये बात साफ हो चुकी है कि 'नागिन 7' को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. 'नागिन 7' ने तो अपने फैंस के दम पर अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी को भी पछाड़ दिया है. ऐसे में मेकर्स लगातार 'नागिन 7' को मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही 'नागिन 7' की कहानी में टीवी एक्टर आकाशदीप सहगल (Akashdeep saigal) ने नागिन 7 में एंट्री करवाई गई थी. शो में आते ही आकाशदीप सहगल ने नागिन की नागमणि पर नजर डालनी शुरू कर दी है. इसी बीच 'नागिन 7' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इसी बीच 'नागिन 7' को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट्स की मानें तो 'नागिन 7' की कहानी में जल्द ही एक नई एंट्री होने वाली है. इस बात का सबूत 'नागिन 7' के सितारों का एक वीडियो है.
'नागिन 7' के फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा
इस वीडियो में 'नागिन 7' स्टार प्रियंका चहार चौधरी पूजा करती नजर आ रही हैं. प्रियंका चहार चौधरी के साथ वीडियो में टीवी अदाकारा कनिका मान भी नजर आ रही हैं. वायरल हो रहे वीडियो में कनिका मान हाथ में आरती की थाल से पूजा कर रही हैं. कनिका मान के साथ प्रियंका चहार चौधरी खड़ी दिख रही हैं. इस वीडियो ने एक बात साफ कर दी है कि प्रियंका चहार चौधरी के शो नागिन 7 में कनिका मान की एंट्री हो चुकी है. काम शुरू करने से पहले कनिका मान ने भगवान का नाम सबसे पहले लिया है. अब प्रियंका चहार चौधरी और कनिका मान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इंतजार कर रहे हैं कि वो कब प्रियंका चहार चौधरी और कनिका मान को साथ देखने वाले हैं.
TRENDING NOW
View this post on Instagram
नागिन 7 में आने वाला है बड़ी भूचाल
खबर है कि जल्द ही नागिन 7 में एक बड़ा ट्विस्ट आन वाला है. प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के शो में जल्द ही शादी का मंडप सजने वाला है. ऐसा होते ही आर्यमान, अनंता को रोके की कोशिश करने वाला है. अनंता को सबक सिखाने के लिए आर्यमान इतना पागल हो जाएगा कि वो खुद ही दूल्हा बकर बैठने वाला है. जी हां, सही सुना आपने... जल्द ही नागिन 7 में अनंता और आर्यमान की शादी होने वाली है. ये शादी होते ही आर्यमान के परिवार में हंगामा मच जाएगा.
Subscribe Now
Enroll for our free updates