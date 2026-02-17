Naagin 7: सेट पर कैसा है नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी का बर्ताव? Kanika Mann ने शो में आते ही खोले अंदर के राज

Kanika Mann Reaction On Enter In Naagin 7: नागिन 7 में कनिका मान की एंट्री हो चुकी हैं. शो में उनका पहला सीन भी आ गया है. अब कनिका ने शो में एंट्री लेने के बाद सेट के पीछे की बातें की हैं.

Kanika Mann Reaction On Enter In Naagin 7: एकता कपूर का शो नागिन 7 टीआरपी में धमाल मचा रहा है. सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के अवतार में काफी पसंद की जा रही हैं और उनके अपोजिट नमिक पॉल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आर्यमान के रोल में फैंस का दिल जीत लिया है. अब शो में नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है. सीरियल में कनिका मान धमाकेदार एंट्री कर चुकी हैं. वह आर्यमान की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आई हैं. कनिका ने शो में आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है. दावा है कि कनिका सीरियल में इच्छाधारी ड्रैगन निकलेंगी. शो में एंट्री लेने के बाद एक्ट्रेस ने सेट के बारे में खुलकर बात की है.

कनिका मान ने नागिन 7 में एंट्री लेते ही खोले पर्दे के पीछे के राज

नागिन 7 (Naagin 7) में एंट्री लेने के बाद कनिका मान (Kanika Mann) ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने रोल और प्रियंका चाहर चौधरी संग बॉन्ड पर बात की है. उन्होंने बताया कि जैसे उन्हें नागिन 7 की टीम का हिस्सा बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने सुनते ही हां बोल दिया था. शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं और उनसे तुलना होने पर कनिका ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है. उनके मुताबिक, दर्शकों का तुलना करना बहुत ही आसान है और इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में ज्यादा लोग शो देख रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं. कनिका ने बताया कि प्रियंका संग खुद की तुलना होने को वह पॉजिटिव तरीके से लेती हैं. उनका मानना है कि ये शो की पॉपुलैरिटी का सबूत है.

क्या नागिन 7 में कनिका मान का है नेगेटिव रोल

कनिका मान ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि लोग उनके किरदार को नेगेटिव मान रहे हैं लेकिन उनके अनुसार यह एक मल्टी डायमेंशनल और ग्रे किरदार है, जिसे किसी एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है. कनिका ने ये भी बताया कि उनकी और प्रियंका की 10 साल पुरानी दोस्ती है और दोनों ही ऑफ स्क्रीन काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. उनका कहना है कि प्रियंका संग काम करना काफी आसान और मजेदार है. बता दें कि कनिका मान ने शो में राधिका नाम का रोल निभा रही हैं और वह अब शो में कई सारे ट्विस्ट लेकर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

