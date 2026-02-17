ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7: सेट पर कैसा है नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी का बर्ताव? Kanika Mann ने शो में आते ही खोले...

Naagin 7: सेट पर कैसा है नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी का बर्ताव? Kanika Mann ने शो में आते ही खोले अंदर के राज

Kanika Mann Reaction On Enter In Naagin 7: नागिन 7 में कनिका मान की एंट्री हो चुकी हैं. शो में उनका पहला सीन भी आ गया है. अब कनिका ने शो में एंट्री लेने के बाद सेट के पीछे की बातें की हैं.

By: Kavita  |  Published: February 17, 2026 5:21 PM IST

Naagin 7: सेट पर कैसा है नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी का बर्ताव? Kanika Mann ने शो में आते ही खोले अंदर के राज

Kanika Mann Reaction On Enter In Naagin 7: एकता कपूर का शो नागिन 7 टीआरपी में धमाल मचा रहा है. सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के अवतार में काफी पसंद की जा रही हैं और उनके अपोजिट नमिक पॉल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आर्यमान के रोल में फैंस का दिल जीत लिया है. अब शो में नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है. सीरियल में कनिका मान धमाकेदार एंट्री कर चुकी हैं. वह आर्यमान की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आई हैं. कनिका ने शो में आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है. दावा है कि कनिका सीरियल में इच्छाधारी ड्रैगन निकलेंगी. शो में एंट्री लेने के बाद एक्ट्रेस ने सेट के बारे में खुलकर बात की है.

Also Read
Naagin 7: हवा में उल्टा लटक TV की नागिन ने दिखाए करतब, Priyanka Chahar Choudhary के इस अंदाज ने लगाई आग

कनिका मान ने नागिन 7 में एंट्री लेते ही खोले पर्दे के पीछे के राज

नागिन 7 (Naagin 7) में एंट्री लेने के बाद कनिका मान (Kanika Mann) ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने रोल और प्रियंका चाहर चौधरी संग बॉन्ड पर बात की है. उन्होंने बताया कि जैसे उन्हें नागिन 7 की टीम का हिस्सा बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने सुनते ही हां बोल दिया था. शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं और उनसे तुलना होने पर कनिका ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है. उनके मुताबिक, दर्शकों का तुलना करना बहुत ही आसान है और इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में ज्यादा लोग शो देख रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं. कनिका ने बताया कि प्रियंका संग खुद की तुलना होने को वह पॉजिटिव तरीके से लेती हैं. उनका मानना है कि ये शो की पॉपुलैरिटी का सबूत है.

Also Read
Naagin 7: शादी होते ही अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता, आर्यमान का होने वाला है दिमाग खराब

क्या नागिन 7 में कनिका मान का है नेगेटिव रोल

कनिका मान ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि लोग उनके किरदार को नेगेटिव मान रहे हैं लेकिन उनके अनुसार यह एक मल्टी डायमेंशनल और ग्रे किरदार है, जिसे किसी एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है. कनिका ने ये भी बताया कि उनकी और प्रियंका की 10 साल पुरानी दोस्ती है और दोनों ही ऑफ स्क्रीन काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. उनका कहना है कि प्रियंका संग काम करना काफी आसान और मजेदार है. बता दें कि कनिका मान ने शो में राधिका नाम का रोल निभा रही हैं और वह अब शो में कई सारे ट्विस्ट लेकर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Naagin 7: शिवरात्रि आते ही भगवान भोलेनाथ के पैरों में जा गिरी TV की नागिन, अपने पति को भी लेकर पहुंची साथ

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Kanika Mann Naagin 7 Priyanka Chahar Choudhary Tv Gossip Tv News