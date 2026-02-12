ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7 Promo: Priyanka Chahar Choudhary की छुट्टी करने पहुंचीं Kanika Mann, बॉलीवुड स्टाइल में मार...

Naagin 7 Promo: Priyanka Chahar Choudhary की छुट्टी करने पहुंचीं Kanika Mann, बॉलीवुड स्टाइल में मारी एंट्री

Naagin 7 Kanika Mann entry Promo: खबर है कि प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के शो 'नागिन 7' में जल्द ही एक एंट्री होने वाली है, नागिन 7 का प्रोमो इस बात का सबूत है, इस प्रोमो में कनिका मान एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 12, 2026 6:17 AM IST

Naagin 7 Promo: Priyanka Chahar Choudhary की छुट्टी करने पहुंचीं Kanika Mann, बॉलीवुड स्टाइल में मारी एंट्री

Naagin 7 Kanika Mann entry Promo: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) ने कुछ समय में ही फैंस का दिल जीत लिया है. यही वजह है जिसकी वजह से चंद हफ्तों में ही 'नागिन 7' ने टीआरपी में खलबली मचा दी है. शो में फैंस प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल (Namik Paul) और ईशा सिंह (Esha Singh) की तिकड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि नागिन 7 में जल्द ही टीवी अदाकारा कनिका मान की एंट्री होने वाली है. इस खबर ने 'नागिन 7' के फैंस का दिल खुश कर दिया था. फैंस काफी समय से 'नागिन 7' में कनिका मान को देखने का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच 'नागिन 7' के मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है. कुछ समय पहले ही 'नागिन 7' का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इस प्रोमो में कनिका मान धमाकेदार एंट्री करती नजर आ रही हैं. बता दें 'नागिन 7' में कनिका मान आलिया भट्ट के स्टाइल में साड़ी पहनकर धमाका करने वाली हैं. 'नागिन 7' के प्रोमो में कनिका मान लहराती-बलखाती दिख रही हैं.

Also Read
'मैं इन सब की मां हूं...' Naagin 7 को लेकर ये क्या बोल गईं 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत, Priyanka Chahar Choudhary को मारा ताना

नागिन 7 में हुई कनिका मान की एंट्री

देसी अंदाज में कनिका मान बहुत खूबसूरत लग रही हैं. 'नागिन 7' में कनिका मान कान्या के नाम का किरदार निभाने वाली हैं. खबर है कि कनिका मान भी 'नागिन 7' में नागिन के तौर पर ही नजर आने वाली हैं. ऐसे में कनिका मान की एंट्री अनंता यानी प्रियंका चहार चौधरी की जिंदगी में तबाही मचाने वाली है. वहीं कनिका मान ने आते ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस का भी दिल जीत लिया है. 'नागिन 7' का प्रोमो देखकर प्रियंका चहार चौधरी के फैंस भी कनिका मान की तारीफ कर रहे हैं.

Also Read
Naagin 7 Spoiler: अपने दुश्मन के सीने में खंजर नहीं उतार पाएगी अनंता, बदले की राह पर लड़खड़ाएंगे कदम

TRENDING NOW

कनिका मान ने हाल ही में की थी पूजा

कुछ समय पहले ही कनिका मान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में कनिका मान, नागिन 7 की कास्ट के साथ पूजा करती नजर आई थीं. उसी दिन कनिका मान के फैंस को समझ आ गया था कि वो नागिन 7 में धमाल मचाने वाली हैं. वैसे भी इस समय नागिन 7 में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं. अनंता ने बदला लेने के लिए अपने ही कातिल से शादी कर ली है. अनंता आर्यमान की जान लेने की भी कोशिश करती है. हालांकि अनंता चाहकर भी आर्यमान की जान नहीं ले पाती है. अनंता को एहसास होता है कि वो अब भी आर्यमान से प्यार करती है. वहीं आर्यमान अपने पहले प्यार के पीछे पागल है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Esha Singh Naagin 7 Namik Paul Priyanka Chahar Choudhary