Naagin 7 Trolls: 'कार्टून देख रही...' ड्रैगन-नागिन का महायुद्ध देख ट्रोलर्स का ठनका दिमाग, एकता कपूर के शो की उड़ाईं धज्जियां

Naagin 7 Makers Trolls: टीवी सीरियल नागिन 7 में बड़ा ड्रामा हुआ. नागिन और ड्रैगन के बीच महायुद्ध हुआ और इस महायुद्ध के सीन पर लोगों का रिएक्शन आ गया है. आइए आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा है.

Naagin 7 Makers Trolls: टीवी सीरियल नागिन 7 ने आते ही तहलका मचा दिया. शो टीआरपी में अच्छी खासी रेटिंग के साथ टॉप 5 में बना हुआ है और पहले ही हफ्ते अनुपमा को आंख दिखा रहा है. शो में अब तक नागिन और ड्रैगन के महायुद्ध का इंतजार फैंस कर रहे थे. पहले ही एपिसोड से मेकर्स ने इस बात का बज बनाया हुआ था कि शो में नागिन और ड्रैगन का महायुद्ध होगा लेकिन बीते वीकेंड पर जैसे ही नागिन और ड्रैगन के युद्ध वाला सीन टेलीकास्ट हुआ तो दर्शकों का खून खौल गया. नागिन के फैंस इस सीन को देखकर नाराज हो गए हैं और अब मेकर्स बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं.

लोगों को पसंद नहीं आया नागिन 7 का ये वाला सीन

नागिन 7 (Naagin 7) के बीते दोनों एपिसोड का फैंस दिल थामकर इंतजार कर रहे हैं. शनिवार के एपिसोड में खूनी शादी दिखाई गई, जिसमें पूर्वी की शादी के दौरान सूरी परिवार की असलियत सामने आई. इस परिवार के लोगों ने अनंता के परिवार को एक-एक करके मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद रविवार के एपिसोड में अनंता नागिन अवतार में आई. इस सीन ने फैंस को खुश कर दिया लेकिन जैसे ही ड्रैगन वाला ट्विस्ट सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया. फैंस का मानना था कि ड्रैगन और नागिन का युद्ध काफी धमाकेदार होगा लेकिन ऐसा इस सीन ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. नागिन और ड्रैगन का आमना-सामना महज 5 मिनट के लिए हुआ और ये सीन चंद मिनट के अंदर खत्म हो गया. मेकर्स ने ये पूरा सीन AI की मदद से निकाल दिया और फैंस मेकर्स की यही हरकत पसंद नहीं आई.

लोगों ने उड़ाईं मेकर्स की धज्जियां

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस सीन को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस सीजन में AI का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया गया है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अब तक का सबसे घटिया एपिसोड. कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं. बहुत निराश हूं.' इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'जिस को था सबको बेसब्री से इंतजार... वो ड्रैगन 5 मिनट में फुस हो गया.' एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया, 'ड्रैगन की लाइफलाइन बहुत ही ज्यादा कम थी.' इसके अलावा भी लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

Waise toh pata hai Chinese samaan zyada acha nahi hota,

par yeh toh shuru hote hi khatam ho gaya.

Dragon hai yaar, thodi si toh izzat kar lo #Naagin7#PriyankaChaharChoudhary #NamikPaul pic.twitter.com/2mqUpUStE5 — nina (@nitu73305) January 19, 2026

इंतकाम की राह पर चल पड़ी नागिन अनंता

नागिन 7 में अब अनंता के इंतकाम की कहानी दिखाई जाएगी. नागिन देश को बचा चुकी है और अब वह अपनों की मौत का बदला लेगी. इसके लिए कहानी में अनंता का लुक पूरी तरह बदल दिया जाएगा और अब कहानी में अनंता आर्यमान की फैमिली से बदला लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

