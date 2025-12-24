ENG हिन्दी
Naagin 7: घुटने के बल बैठकर Priyanka Chahar Choudhary को प्रपोज कर बैठे Namik Paul, वीडियो देखकर उड़ेंगे अंकित गुप्ता के होश

Naagin 7 Namik Paul Proposed New nagin Priyanka Chahar Choudhary: बीते दिन ही एकता कपूर ने नागिन 7 के शुरू होने से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. इस दौरान नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी को प्रपोज करते नजर आए.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 24, 2025 7:21 AM IST

प्रियंका चहार चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) आने वाले कुछ समय में नागिन बनने वाली हैं. 27 दिसंबर को नागिन का सातवां सीजन टीवी पर दस्तक देने वाला है. ऐसे में फैंस एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 7 (Naagin 7) के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं प्रियंका चहार चौधरी ने भी अपने कमबैक की पूरी तैयारी कर ली है. बीते दिन ही नागिन 7 के मेकर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका चहार चौधरी ने नमिक पॉल और ईशा सिंह के साथ धमाकेदार एंट्री की. बीते दिन से ही सोशल मीडिया पर प्रियंका चहार चौधरी के नागिन लुक की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं. इसी बीच प्रियंका चहार चौधरी का एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. प्रियंका चहार चौधरी के फैंस कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर अंकित गुप्ता को सदमा लग जाएगा. दरअसल इस वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी, नमिक पॉल रोमांस करते नजर आ रहे हैं. सबके सामने नमिक पॉल, प्रियंका चहार चौधरी के सामने घुटनों के बल बैठ गए. पहले तो नमिक पॉल ने प्रियंका चहार चौधरी को प्रपोज किया. जिसके बाद नमिक पॉल ने प्रियंका चहार चौधरी के साथ डांस करना शुरू कर दिया.

प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल ने मचाया धमाल

जैसे ही नमिक पॉल प्रियंका चहार चौधरी के करीब आए वैसे ही उनकी हंसी छूट गईं. नमिक पॉल को हंसते देखकर प्रियंका चहार चौधरी ने उनकी डांट लगा दी. प्रियंका चहार चौधरी मीडिया के सामने नमिक पॉल को न हंसने की सलाह देती नजर आईं. ऐसे में नमिक पॉल ने भी अपनी हंसी पर कंट्रोल किया. जिसके बाद प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल ने अपने धांसू डांस स्टेप दिखाई. इस दौरान प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल, धुरंधर के रहमान डकैत भी बनकर धमाल मचाते दिखे. प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के इस अंदाज ने उनका दिल जीत लिया है.

प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल से फैंस कह रहे हैं ये बात

लगातार फैंस प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की तस्वीरों और वीडियोज पर कमेंट करना शुरू कर दिया है. फैंस प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल साथ में कमाल लगते हैं. ये बात जानकर अंकित गुप्ता को जरुर मिर्ची लगेगी. गौरतलब है कि एकता कपूर की वजह से पहली बार प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल की जोड़ी बनी है. इस जोड़ी को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.

