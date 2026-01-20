ENG हिन्दी
Naagin 7: एकता कपूर के शो से रातों रात कटा अब इस एक्ट्रेस का पत्ता, महज तीन हफ्ते में मेकर्स ने खेल किया खत्म

Naagin 7 Quit This Actress: टीवी सीरियल नागिन 7 में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में एक एक्ट्रेस का पत्ता कटने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में इस एक्ट्रेस का आखिरी सीन होगा.

By: Kavita  |  Published: January 20, 2026 2:51 PM IST

Naagin 7 Quit This Actress: एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 धमाल मचा रहा है. सीरियल को टेलीकास्ट हुए अभी महज तीन हफ्ते हुए हैं और इतने समय में ही मेकर्स शो में ढेर सारे ट्विस्ट लेकर आ चुके हैं. नागिन के इंतकाम की कहानी शुरू हो गई है लेकिन उससे पहले ही कई कलाकारों ने शो को अलविदा कहा है. सब इस कड़ी में एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ने वाला है. शो को एक एक्ट्रेस छोड़ने वाली है. आने वाले एपिसोड में इस एक्ट्रेस का लास्ट सीन आने वाला है, जिससे कहानी में नया ट्विस्ट आएगा. आइए आपको इस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिसके साथ नागिन अपने इंतकाम की कहानी शुरू करने वाली है.

नागिन 7 में कटेगा इस एक्ट्रेस का पत्ता

नागिन 7 (Naagin 7) में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं. नागिन के रोल में प्रियंका को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. मेकर्स शो की कहानी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे में अब तक शो को कई कलाकारों ने गुड बाय कहा है और अब इस कड़ी में नेहा वर्मा का नाम जुड़ गया है. नेहा वर्मा शो में मिनिस्टर की पत्नी का रोल निभा रही हैं जो नागिन के परिवार को मारने वालों की लिस्ट में हैं. इस शो में नेहा के रोल का नाम स्वर्णा है जिसकी मौत का सीन आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा. शो में दिखाया जाएगा कि नागिन अपना बदला स्वर्णा की मौत से शुरू करेगी. वह मिनिस्टर का रूप लेगी और सीधा स्वर्णा को मौत के घाट उतर देगी. इस सीन के साथ ही नेहा शो को अलविदा कह देगी.

बदलेगा नागिन का रूप

शो में अब तक दिखाया गया है कि परमीत का परिवार मिलकर अनंता के परिवार की हत्या कर देता है. खूनी शादी का एक ट्वीट आता है जिसमें अनंता के परिवार के लोग मारे जाते हैं लेकिन नागिन अनंता बच जाती है और अब वह नए अवतार और नए नाम के साथ आएगी. नागिन सीधा परमीत सूरी के परिवार में आएगी. यहां पर आकर वह अपना खेल शुरू करेगी. वह आने वाले एपीसोड में कातिलों को एक एक कर के करेगी.

नागिन 7 में आर्यमान का सच आएगा सामने

नागिन 7 में आर्यमान का सच सवालों में है. शो में देखने के लिए मिल था कि आर्यमान ने ही अनंता की हत्या की है लेकिन कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आर्यमान असली शुरू परिवार का बेटा निकलेगा. कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि आर्यमान ने अनंता की हत्या नहीं की है. असल में वो एक छलावा निकलेगा, जिसने अनंता की हत्या की थी. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

