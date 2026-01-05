ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7: नागरानी पर टूटने वाला है मुसीबतों का पहाड़! क्या अब नागिन करेगी इंतकाम का पहला वार?...

Naagin 7: नागरानी पर टूटने वाला है मुसीबतों का पहाड़! क्या अब नागिन करेगी इंतकाम का पहला वार?

Naagin 7: नागलोक की गलियों में एक बार फिर से प्रतिशोध की गूंज सुनाई देने वाली है. 'नागिन 7' का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसने आते ही इंटरनेट पर आग लगा दी है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 5, 2026 11:29 PM IST

Naagin 7: नागरानी पर टूटने वाला है मुसीबतों का पहाड़! क्या अब नागिन करेगी इंतकाम का पहला वार?

Naagin 7 New Promo Video: एकता कपूर के अलौकिक ब्रह्मांड 'नागिन 7' (Naagin 7) ने पर्दे पर कदम रखते ही धमाका कर दिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है. जैसे ही दर्शकों ने इस नए सफर को अपना प्यार देना शुरू किया, वैसे ही मेकर्स ने कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट डाल दिया है, जिसने पैंस की सांसे रोक दी है. दरअसल, आने वाले एपिसोड्स (Naagin 7 Upcoming Episode) में हम देखेंगे कि जिस नागरानी की शक्तियों से पूरी दुनिया कांपती थी, उसी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है. 'नागिन 7' (Naagin 7) के अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो वीडियो (Naagin 7 New Promo Video) जारी किया गया है, जो शो को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट को दोगुना कर रहा है.

Also Read
Naagin 7 से रातों-रात कटा इस एक्टर का पत्ता, नई नागिन की हुई एंट्री; मेकर्स ने चंद एपिसोड के बाद क्यों लिया ये फैसला

Naagin 7 के नए प्रोमो वीडियो में क्या खास है?

TRENDING NOW

'नागिन 7' (Naagin 7 New Promo Video) के सामने आए नए प्रोमो वीडियो में उत्तरा कहती हैं कि, 'चंद्रमा जो हमारी नागरानी पर बिपत्ती लाएगा.' वहीं दूसरी तरफ नागिन के दुश्मनों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'वे कोई आम इच्छाधारी नागिन नहीं है बल्कि महानागिन है और वो हमारे ही आसपास है.' जिसके बाद उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि, उस नागिन को खत्म करना होगा. अब ऐसे में देखना ये होगा कि, क्या नागिन करेगी इंतकाम का पहला वार या फिर उसका सच्चा अवतार सामने आएगा? ये जानने के लिए तो आपको 10 और 11 जनवरी का एपिसोड देखना होगा.

Also Read
Naagin छोड़ने के बाद कहां हैं और क्या कर रही हैं ये 3 हसीनाएं? कोई पर्दे पर मचा रही धमाल, तो किसी ने TV से बना ली दूरी!

होने वाली है अंनता की दुश्मन नागिन की एंट्री

'नागिन 7' (Naagin 7) के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को ढे़र सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है. सीरियल में अनंता को धीरे-धीरे शक्तियां मिल रही हैं, लेकिन अभी तक उसे इस बात का एहसास नहीं है. वहीं शो में अब ड्रैगन और भेड़िया की भी एंट्री हो चुकी है और अब एक और नागिन की एंट्री होने वाली है, जो बुरी होगी और अनंता की दुश्मन होगी. इन नई नागिन के रोल में कनिका मान नजर आएंगी. दावा किया जा रहा है कि, कनिका शो में नमिक पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आएंगी, जो पहले ही उनका दिल तोड़ चुकी हैं.

Also Read
Naagin 7 में महा-नागिनों का AI लुक देख यूजर्स ने पकड़ा माथा, Video देख बोले- 'भगवान की खातिर...'

आने वाले एपिसोड (Naagin 7 Upcoming Episode) में पता चलेगा कि रवीश के पिता को अनंता की असलियत का पता चला गया और उन्होंने दोनों बहनों को मारने के लिए अपने भेड़िए को भेजा था, जिसमें पूर्वी बुरी तरह से घायल हो जाएगी. वहीं बाद में पूर्वी और रवीश की शादी का ट्रैक भी दिखाया जाएगा, जिसमें एक तगड़ा ट्विस्ट भी होगा.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Naagin 7 Naagin 7 Promo Video Naagin 7 Written Update Priyanka Chahar Choudhary