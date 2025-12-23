Naagin से सीधा Dhurandhar की Rahmaan dakait बनी Priyanka Chahar Choudhary, Video देख फटी रह जाएगी आंख

Naagin7: टीवी की दुनिया की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों फिर चर्चा में हैं. 'बिग बॉस' और 'उड़ारियां' के बाद अब प्रियंका का एक ऐसा अवतार सामने आया है, जिसे देखकर उनके फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. हाल ही में एकता कपूर के सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'नागिन 7' से जुड़ी खबरों के बीच प्रियंका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा उनका अंदाज लोगों को हैरान कर रहा है.
'नागिन 7' और 'धुरंधर' का जबरदस्त कॉम्बो
एकता कपूर के अपकमिंग शो 'नागिन 7' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में प्रियंका चाहर चौधरी का 'नागिन' अवतार तो नजर आ ही रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, कि वह फिल्म 'धुरंधर' के चर्चित किरदार रहमान डकैत के सुपरहिट गाने 'FA9LA' पर थिरकती नजर आ रही हैं.
प्रियंका का 'रहमान डकैत' स्टाइल डांस
वीडियो में प्रियंका ने अपनी कातिलाना अदाओं और पावरफुल डांस मूव्स से सबको हैरान कर दिया है. 'FA9LA' गाने की बीट्स पर जिस तरह प्रियंका ने परफॉर्म किया है. उसमें एक तरफ नागिन की नजाकत है, तो दूसरी तरफ डकैत वाली दबंगई.
जबरदस्त एनर्जी से भरी दिखीं नागिन!
प्रियंका के एक्सप्रेशंस इतने इंटेंस हैं, कि फैंस उन्हें 'रहमान डकैत' का फीमेल वर्जन कह रहे हैं. नागिन की ड्रेस में 'धुरंधर' के पॉपुलर सॉन्ग पर डांस करना एक अलग ही एक्सपेरिमेंट है, जिसे नागिन एक्ट्रेस ने बेहद ग्रेसफुल तरीके से निभाया. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई. फैंस इस बात से बेहद उत्साहित हैं, कि प्रियंका ' ने नागिन 7' का हिस्सा बनते ही चल रहे ट्रेंड को बेहतरीन तरह से फॉलो किया.
फैंस दे रहे ऐसे रिएक्शन
एक यूजर ने लिखा, 'नागिन के रूप में प्रियंका और उस पर 'धुरंधर' का गाना, यह कॉम्बो डेडली है!" वहीं दूसरे ने लिखा, 'रहमान डकैत' की रूह प्रियंका में आ गई है, क्या कमाल का डांस है!' बहरहाल मेकर्स के शेयर किए गए इस प्रोमोशनल वीडियो ने 'नागिन 7' को लेकर उत्सुकता को दोगुना कर दिया है. फिल्म 'धुरंधर' और शो 'नागिन' के इस अनोखे तालमेल ने यह साबित कर दिया है, कि प्रियंका चाहर चौधरी किसी भी किरदार या गाने में जान फूंकने का दम रखती हैं.
