Naagin 7: शो हिट होते ही पैपराजी के सामने नागिन बन इतराईं Priyanka Chahar Choudhary, अदाओं पर दिल हारे फैंस

Naagin 7 Priyanka Chahar Choudhary Video: नागिन 7 एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह पैपराजी के सामने अपनी अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देख फैंस दीवाने हो गए हैं.

Naagin 7 Actress Priyanka Chahar Choudhary Video Viral: एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 टेलीकास्ट होते ही छा गया है. सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं और नमिक पॉल उनके ऑपोजिट नजर आ रहे हैं. जब शो टेलीकास्ट नहीं हुआ था तब प्रियंका अपने नागिन लुक की वजह से खूब ट्रोल हो रही थीं. प्रियंका का गोल्डन नागिन अवतार फैंस को पसंद नहीं आया था. कई यूजर्स ने तो एक्ट्रेस के मेकअप और आउटफिट में भी कमी निकाल दी थी लेकिन शो आते ही सब कुछ बदल गया. प्रियंका लगातार अपने लुक और एक्टिंग की वजह से तारीफ बटोर रही हैं. वहीं अब शो हिट होने के बाद प्रियंका ने भी अपनी अदाएं दिखाई हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

नागिन बलखाईं प्रियंका चाहर चौधरी

नागिन 7 (Naagin 7) के सेट के बाहर से एक वीडियो सामने आया है, जो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शेयर किया है. ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो में प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) नागिन अवतार में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने गोल्डन कलर का बोल्ड आउटफिट पहना है और माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ है. एक्ट्रेस का मेकअप भी गोल्डन टच वाला है. इस वीडियो में नागिन बनी प्रियंका पेपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं. वह नागिन की तरह ही वीडियो में भी बलखाती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस को अदाएं फैंस को काफी पसंद आ रही है और इसी वजह से प्रियंका की जमकर तारीफ हो रही है. कोई प्रियंका को हॉट बता रहा है तो कोई एक्ट्रेस के लिए फायर इमोजी भेज रहा है. इसके अलावा फैंस कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं. आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं.

नागिन बन प्रियंका लेंगी बदला

प्रियंका चाहत चौधरी नागिन 7 में अनंता के रोल में दिख रही हैं और अब अनंता को अपनी नागिन शक्तियां मिल गई हैं लेकिन दुश्मनों ने उसके परिवार को मार दिया है और अब नागिन बन प्रियंका अपने परिवार को मौत का बदला लेगी. वह सूरी परिवार को मौत के घाट उतर देगी लेकिन वह एक एक करके सबको करेगी लेकिन नागिन अब आर्यमान से कैसे बदला लेगी, ये देखने वाली बात है. आर्यमान का सच क्या है. ये भी एक सवाल नागिन में बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

