Naagin 7 BTS Video: नागिन बनते ही अपने बॉस को इशारों पर नचाएगी अनंता, होगा 'लैला मजनू' से भी बुरा हाल

Naagin 7 Priyanka Chahar Choudhary Namik Paul Dance Video: एकता कपूर के शो नागिन 7 की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 9, 2026 2:48 PM IST

Naagin 7 TV Serial: एकता कपूर के सुपरैचुरल शो नागिन 7 (Naagin 7) ने आते ही टीआरपी में बवाल मचा दिया है. अनुपमा क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज नागिन के आगे टिकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. ऐसे में एकता कपूर भी अपने शो की कहानी पर जकर काम कर रही हैं. बीते 4 एपिसोड में नागिन 7 में चार हजार ट्विस्ट तो आ ही गए होंगे. प्रियंका चहार चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), ईशा सिंह (Esha Singh), नमिक पॉल (Namik Paul) की तिकड़ी शो में धमाल मचा रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर नागिन 7 का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नागिन अपने बॉस को अपने इशारों पर नचाती नजर आ रही है. वायरल हो रहे वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी नागिन लुक में डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी नागिन 7 के टाइटल ट्रैक पर डांस, करती दिख रही हैं.

अनंता से ये बात कह रहे हैं फैंस

प्रियंका चहार चौधरी के साथ नमिक पॉल भी नजर आ रहे हैं. इस दौरान प्रियंका चहार चौधरी के साथ साथ नमिक पॉल ने भी नागिन के गाने पर नाचना शुरू कर दिया. वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी रिहर्सल कर रही हैं और नमिक पॉल उसकी नकल बना रहे हैं. अनंता और आर्यमान क ये अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. फैंस का कहना है कि नागिन 7 में जल्द ही अनंता और आर्यमान का रोमांस देखने को मिलने वाला है. वायरल हो रही इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है. वीडियो में प्रियंका चहार चौधरी नमिक की जगह किसी और के साथ रिहर्सल कर रही हैं.

नागिन 7 में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट

बता दें नागिन 7 में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. खबर है कि शो में अनंता के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा. अनंता ये बात जानती है कि उसकी बहन मां बनने वाली है. अब ये राज किसी के सामने खुले उससे पहले ही अनंता के परिवार को खत्म कर दिया जाएगा. इस दौरान अनंता को भी समझ आ जाएगा कि वो एक इंसान नहीं बल्कि नागिन है. अनंता की रखवाली करने वाली दोनों नागिनें भी उसके पास पहुंच जाएंगी. जिसके बाद टीवी की नागिन अपना बदला लेने के लिए निकलने वाली है. माना जा रहा है कि अपने दुश्मनों को तलाशने के चक्कर में अनंता अपन दुश्मन के ही बेटे यानी आर्यमान को ही अपना दिल दे बैठेगी. जल्द ही कहानी में इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
