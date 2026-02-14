Naagin 7: शिवरात्रि आते ही भगवान भोलेनाथ के पैरों में जा गिरी TV की नागिन, अपने पति को भी लेकर पहुंची साथ

Naagin 7 Priyanka Chahar Choudhary Namik Paul Visited Shiv Mandir: एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) टीआरपी में बवाल मचाए हुए है. फैंस को ये शो काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज की हालत इसने खराब कर दी है. नागिन 7 में प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल (Namik Paul) और ईशा सिंह (Esha Singh) की तिकड़ी धमाल मचा रही है. जल्द ही नागिन 7 में कनिका मान की एंट्री होने वाली है. चंद दिनों पहले ही कनिका मान का प्रोमो नागिन 7 के मेकर्स ने फैंस के साथ शेयर किया था. इसी बीच 'नागिन 7' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'नागिन 7' की शूटिंग छोड़कर प्रियंका चहर चौधरी शिव मंदिर जा पहुंची हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि कल शिवरात्रि है. शिवरात्रि के खास मौके पर प्रियंका चहर चौधरी नमिक पॉल के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचीं. अब प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
'नागिन 7' में आने वाला है तगड़ा ट्विस्ट
फैंस कह रहे हैं कि प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल साथ में कमाल लग रहे हैं. गौरतलब है कि 'नागिन 7' में प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल कमाल लग रहे हैं. बीते एपिसोड में ही प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल यानी अनंता और आर्यमान ने शादी की है. शादी के बाद आर्यमान को पता चल गया कि अनंता एक नागिन है. ऐसे में जल्द ही अनंता आर्यमान को ठिकाने लगाने वाली है. अनंता आर्मान की जान नहीं ले पाई है. ऐसे में अनंता अपनी ताकत से आर्यमान की याददाश्त भुला देगी. ऐसा होते ही आर्यमान अनंता के प्यार में पागल हो जाएगा. अनंता पहले तो आर्यमान से दूरी बनाएगी. जल्द ही अनंता भी आर्यमान की तरफ खींची चली जाएगी.
View this post on Instagram
प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल ने की शिव पूजा
सोशल मीडिया पर प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल भगवान शिव की पूजा करते नजर आ रहे हैं. प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल ने पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया. जिसके बाद प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल ने भगवान पर बेलपत्र चढ़ाए. तस्वीरों और वीडियोज में प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल माथे पर चंदन का तिलक लगाए नजर आ रहे हैं. प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल को येलो लुक में मंदिर में देखा जा सकता है. फैंस को प्रियंका चहर चौधरी और नमिक पॉल का ये अंदाज पसंद आ रहा है.
Subscribe Now
Enroll for our free updates