ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7: जल्द ही लगेगा प्रियंका चहार चौधरी के शो पर ताला? सामने आई चौंकाने वाली वजह...

Naagin 7: जल्द ही लगेगा प्रियंका चहार चौधरी के शो पर ताला? सामने आई चौंकाने वाली वजह

Naagin 7 to go off air: खबर आ रही है कि एकता कपूर, प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा. शो को बंद करने की वजह जानकर आप सभी को सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 2, 2026 6:03 AM IST

Naagin 7: जल्द ही लगेगा प्रियंका चहार चौधरी के शो पर ताला? सामने आई चौंकाने वाली वजह
Naagin 7 पर जल्द लगेगा ताला

Naagin 7 to go off air soon: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) की इस समय हालत खराब चल रही है. लाख कोशिशों के बाद भी नागिन 7 की रेटिंग सुधरने का नाम नहीं ले रही है. एक समय था जब नागिन 7 ने टीआरपी में नंबर वन की गद्दी तो हथिया लिया था. इस बार नागिन 7 टीआरपी में टॉप 5 में अपनी जगह तक नहीं बना पा रहा है. यही वजह है कि प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) और नमिक पॉल (Namik Paul) के शो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि ईशा सिंह (Esha Singh) का ये शो जल्द ही बंद होने वाला है. इस खबर ने नागिन 7 के फैंस के बीच खलबली मचा दी है. टेलीचक्कर ने दावा किया है कि एकता कपूर ने नागिन 7 को बंद करने का फैसला कर लिया है. बताया जा रहा है कि बेकार टीआरपी के चलते नागिन 7 की टीम ने ये फैसला किया है. नागिन 7 में लाख ट्विस्ट और टर्न्स आने के बाद भी रेटिंग में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. यही वजह है जो अब एकत कपूर नागिन 7 को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहतीं.

Also Read
Naagin 7: बॉलीवुड के बाद अब 'नागिन' पर चढ़ा 'धुरंधर 2' का बुखार, खेलेगी अपने दुश्मन के कटे सिर से फुटबाल?

नागिन 7 के सेट पर पहुंचीं थीं एकता कपूर

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब एकता कपूर नागिन 7 के सेट पर पहुंची थीं. यहां पर एकता कपूर ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर अपनी फिल्म भूत बंगला को खूब प्रमोट किया था. इस दौरान राजपाल यादव भी प्रियंका चहार चौधरी के साथ खूब मस्ती करते नजर आए थे. एक समय के लिए तो फैंस को लगने लगा था कि अक्षय कुमार टीवी की नागिन के साथ टीआरपी में धमाल मचा देंगे. हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब दावा किया जा रहा है कि नागिन 7 को ही बंद किया जा रहा है. इस खबर ने नागिन 7 के फैंस का दिल तोड़ दिया है.

Also Read
TRP Report Week 11: YRKKH और अनुपमा को लगा बड़ा झटका! नए शो ने चटाई धूल, नंबर 1 पर इस शो ने किया कब्जा

लोगों को पसंद आई नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी की जोड़ी

नागिन 7 में एकता कपूर ने नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी को साथ लेकर एक बड़ा रिस्क लिया था. हालांकि नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी की जोड़ी ने आते ही धमाल मचा दिया. लोगों को नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी की जोड़ी खूब पसंद आई. यही वजह है जो अब भी टीवी के इस कपल की तस्वीरें और वीडियोज अक्सर वायरल होती रहती हैं. फैंस का कहना है कि नमिक पॉल और प्रियंका चहार चौधरी साथ में कमाल लगते हैं. कहना गलत नहीं होगा कि एकता कपूर का ये फैसला उनके लिए सही साबित हुआ. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Dhurandhar 2 को धूल चटाने के लिए TV की नागिन के पास पहुंचे Akshay Kumar, Bhooth Bangla को जमकर किया प्रमोट

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Esha Singh Naagin 7 Namik Paul Priyanka Chahar Choudhary