Akshay Kumar की फिल्म Bhooth Bangla में हुई Priyanka Chahar Choudhary की एंट्री? Naagin 7 के फैंस के बीच मचा कोहराम

Priyanka Chahar Choudhary to be seen in Akshay Kumar Bhooth Bangla: सोशल मीडिया पर प्रियंका चहार चौधरी ने एक वीडियो शेयर करके सनसनी मचा दी है. अब लोग दावा कर रहे हैं कि नागिन 7 की ये हसीना अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में नजर आने वाली है. चलिए जानते हैं कि ये माजरा आखिर क्या है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 27, 2026 9:58 AM IST

एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) का हाल इस समय टीआरपी में खराब हो चुका है. 'नागिन 7' के हाथ से नंबर वन की सत्ता निकल चुकी है. किसी को पता ही नहीं चला कि कब 'नागिन 7' के इतने बुरे हाल हो गए. इसी बीच टीवी की नागिन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि 'नागिन 7' स्टार प्रियंका चहार चौधरी, अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में नजर आने वाली हैं. दरअसल कुछ समय पहले ही प्रियंका चहार चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. ये वीडियो अक्षय कुमार की फिल्म के गाने राम जी आकर भला करेंगे... का है. इस वीडियो में अक्षय कुमार सबको नचाते नजर आ रहे हैं. जैसे ही प्रियंका चहार चौधरी ने ये वीडियो शेयर किया वैसे ही फैंस के कान खड़े हो गए. प्रियंका चहार चौधरी से फैंस तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

प्रियंका चहार चौधरी से क्या पूछ रहे हैं फैंस?

एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, मैं इस वीडियो में अक्षय कुमार के बराबर में प्रियंका चहार चौधरी को तलाश रही हूं. काश प्रियंका चहार चौधरी अक्षय कुमार की इस फिल्म में नजर आएं. एक दूसरे यूजर ने लिखा, प्रियंका चहार चौधरी आप अक्षय कुमार के गाने को क्यों प्रमोट कर रही हैं. क्या आप इस फिल्म का हिस्सा हैं. इतना ही नहीं एक फैन ने मान ही लिया कि प्रियंका चहार चौधरी अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला में काम कर रही हैं. इस फैन ने लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म से प्रियंका चहार चौधरी का कुछ तो नाता है.

नागिन में धमाल मचा रही हैं प्रियंका चहार चौधरी

बता दें नागिन 7 में आने से पहले प्रियंका चहार चौधरी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमा रही थीं. नागिन 7 में आने के बाद भी प्रियंका चहार चौधरी इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं. प्रियंका चहार चौधरी की इस हरकत ने साफ कर दिया है कि उनका भूत बंगला से कोई न कोई कनेक्शन तो है. हो सकता है कि एकता कपूर की वजह से ही प्रियंका चहार चौधरी ने ये वीडियो शेयर की. अब ये तो हर कोई जानता है कि प्रियंका चहार चौधरी एकता कपूर के शो में ही काम कर रही हैं. ऐसे में भूत बंगला में प्रियंका चहार चौधरी को काम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. अब सच क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

