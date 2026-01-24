ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7 Promo: नए अवतार में लौटी नागिन, शुरू करेगी बदले का खौफनाक खेल; नया प्रोमो देख फैंस हुए एक्स...

Naagin 7 Promo: नए अवतार में लौटी नागिन, शुरू करेगी बदले का खौफनाक खेल; नया प्रोमो देख फैंस हुए एक्साइटेड

Naagin 7 Promo: टीवी सीरियल नागिन 7 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नागिन अनंता का नया रूप देख फैंस खुश हो गए हैं. इस प्रोमो पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

By: Kavita  |  Published: January 24, 2026 4:40 PM IST

Naagin 7 Promo: नए अवतार में लौटी नागिन, शुरू करेगी बदले का खौफनाक खेल; नया प्रोमो देख फैंस हुए एक्साइटेड

Naagin 7 Promo: एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 आते ही तहलका मचा दिया. इस सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं. अनंता के रोल में फैंस प्रियंका को काफी पसंद कर रहे हैं. सीरियल में अब तक दिखाया गया है कि अनंता का पूरा परिवार मर चुका है और अनंता को उसकी नागिन शक्तियां भी मिल चुकी हैं, जिससे वह देश को आतंकियों की नजरों से बचा चुकी है. अब अनंता का मकसद अपने परिवार के हत्यारों से बदला लेना है और आर्यमान को मौत की नींद सुलाना है. ऐसे में अब नागिन अपना बदला लेने के लिए नए अवतार में लौटने वाली है, जिसकी झलक मेकर्स ने नए प्रोमो में दिखा दी है. ये प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

नागिन 7 में होगा धमाका, आएगा ये ट्विस्ट

नागिन 7 (Naagin 7) का नया प्रोमो मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें नागिन के अवतार को देखकर हर कोई हैरान होता दिख रहा है. शो में छह महीने का लीप लाया गया है और इन छह महीने में अनंता पूरी तरह बदल गई है. सूट सलवार पहनने वाली अनंता अब मॉर्डन हो जाएगी और इसके बाद वह सीधा सूरी परिवार को टारगेट करेगी. नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि सूरी परिवार को पता चलता है कि इस लड़की के पास नागमणी है तो वह नई लड़की (अनंता) का घर में स्वागत करते हैं. वह अपने बेटे की शादी भी अनंता से करने के लिए राजी हो जाता है. इस मौके पर आर्यमान सवाल खड़ा करता है लेकिन परमीत अपने बेटे को शांत करवा देता है और अनंता की आरती उतरवाता है. इतना ही नहीं, परमीत सिर्फ अनंता को घर में रखने का प्लान बनाता है ताकि वह किसी न किसी तरह नागमणी को हासिल कर सके.

Also Read
Naagin 7: 'रेटिंग बता रही है...' प्रियंका चाहर चौधरी को ट्रोल करने वालों पर फूटा ईशा सिंह का गुस्सा, सबकी अकल लगाई ठिकाने

TRENDING NOW

शो में आएंगे एक के बाद एक ट्विस्ट

नागिन 7 में अब आने वाले दिनों में एक के बाद एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिससे शो में धमाके होंगे, जिसका फायदा नागिन 7 की टीआरपी को होगा. नागिन 7 में अनंता अब अपना बदला लेगी. वह एक-एक करके सूरी परिवार और उनके करीबियों को मारेगी. नागिन अपना पहला निशाना परमीत सूरी के दोस्त और नेता की पत्नी को निशाना बनाएगी. सीरियल में नेहा वर्मा भी नजर आ रही हैं. सबसे पहले उनकी मौत का सीन सामने आएगा, जिसके बाद वह एक-एक करके सबको मारेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Naagin 7: अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी अनंता, एक-एक को जिंदा निगलेगा मगरमच्छ?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Naagin 7 Tv Gossip Tv News