  Naagin 7: शादी होते ही अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता, आर्यमान का होने वाला है दिमाग खराब

Naagin 7: शादी होते ही अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता, आर्यमान का होने वाला है दिमाग खराब

Priyanka Chahar Choudhary Namit Paul Naagin 7 Promo: प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' का आने वाला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है. इस बात का सबूत नागिन 7 का लेटेस्ट प्रोमो है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 15, 2026 11:00 AM IST

Naagin 7: शादी होते ही अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता, आर्यमान का होने वाला है दिमाग खराब
Naagin 7: शादी होते ही अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता

Naagin 7 Promo: एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है जो इस शो ने टीआरपी में नंबर वन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल (Namik Paul) और ईशा सिंह (Esha Singh) के इस शो में एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं. आने वाले समय में 'नागिन 7' की कहानी में और भी बड़े बदलाव होने वाले हैं. इस बात का सबूत 'नागिन 7' का लेटेस्ट प्रोमो है. 'नागिन 7' के प्रोमो में आर्यमान और अनंता ऑफिस में बैठकर मीटिंग करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान आर्यमान के कैबिन में एक औरत की एंट्री होने वाली है. लाल रंग की साड़ी में लिपटी इस लड़की को देखकर अनंता का दिमाग खराब हो जाएगा. वहीं आर्यमान को भी अतीत की कुछ बातें याद आने लग जाएंगी. हालांकि आर्यमान इस लड़की को पहचान नहीं पाएगा क्योंकि अनंता ने उसकी याददाश्त भुला दी थी. ऐसे में अनंता समझ जाएगी कि आर्यमान और इस लड़की का कोई तो कनेक्शन है. जल्द ही अनंता को पता चलेगा कि ये लड़की ही आर्यमान को धोखा देकर भारगी थी. दोबारा आने के बाद ये लड़की फिर से आर्यमान को हासिल करने की कोशिश करेगी.

अपनी सौतन से भिड़ेगी अनंता

प्रियंका चहार चौधरी के शो 'नागिन 7' में अनंता जलन की शिकार हो जाएगी. इस दौरा अनंता को समझ आएगा कि वो आर्यमान से प्यार करने लग गई है. जिसके बाद अनंता आर्यमान को हासिल करने की कोशिश करने वाली है. ऐसे में अनंता अपनी सौतन से जमकर पंगे लेगी. फिलहाल तो अनंता अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, अनंता घर पहुंचने से पहले ही आर्यमान की याददाश्त भुला देती है. आर्यमन अपने घर जाकर बोलता है कि नागिन जैसी कोई चीज नहीं होती.

सबको अपने इशारों पर नचा रही है अनंता

अनंता अच्छे से जानती है कि उसे कैसे अपना बदला लेना है. आर्यमान की याददाश्त भुलाने के बाद अनंता की तबियत खराब हो गई. जिसकी वजह से अनंता को चलने में भी दिक्कत होती है. ऐसे में पूर्वी की आत्मा आकर अनंता का सिरदर्द करती है. अनंता से पूर्वी कहती है कि उसे अपने प्यार को समझा चाहिए. पूर्वी अनंता के प्यार को सच्चा बताने वाली है. वहीं अनंता आर्यमान को नजरअंदाज करती है. आर्यमान का भी सिर भारी होता है जिसकी वजह से वो अनंता की बाहों में जा गिरता है. अनंता और आर्यमान को साथ देखकर पूर्वी की आत्मा बहुत खुश होती है.

