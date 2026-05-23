Naagin 7 को चिड़ियाघर बनाने में जुटीं एकता कपूर, ड्रैगन के बाद हुई इस 'खूंखार' जानवर की एंट्री

Kanika Mann Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7 Promo: एकता कपूर का सुपरहिट शो नागिन 7 (Naagin 7) जल्द ही बंद होने वाला है. यही वजह है कि एकता कपूर शो की कहानी के साथ एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अनंता और आर्यमान एक दूसरे से अलग हो गए थे. जिसके बाद अनंता की याददाश्त चली गई. अब लोग अनंता को अपारा के नाम से जानते हैं. इसी बीच एकता कपूर ने नागिन 7 की कहानी में और भी बड़े बदलाव करने का फैसला कर लिया है. इस बात का सबूत नागिन 7 का लेटेस्ट प्रोमो है. इस प्रोमो की मानें तो एकता कपूर नागिन 7 में चिड़ियाघर खोलने वाली हैं, नागिन के बीते सीजन्स में एकता कपूर, भेड़िया, मोर, मधुमक्खी और नेवले को एंट्री करवा चुकी हैं. इस बार भी नागिन को परेशान करने के लिए ड्रैग को बुलवाया गया था. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक और जानवर नजर आने वाला है. नागिन 7 के प्रोमो की मानें तो जल्द ही अनंता और आर्यमान की फिर से शादी होने वाली है. अनंता और आर्यमान की शादी से राधिका को जलन होने वाली है.
राधिका शादी के मंडप से अपारा को गायब करने की प्लानिंग करने वाली है. राधिका ऐसा कुछ कर पाए, इससे पहले ही किसी की कहानी में एंट्री होने वाली है. ये एंट्री एक शेर की होगी. जी हां, सही सुना आपने... नागिन 7 (Naagin 7) अब जंगल के राजा शेर की एंट्री होगी. शेर के आने से अनंता और आर्यमान की शादी में हंगामा मच जाएगा. किसी को समझ ही नहीं आएगा कि अनंता और आर्यमान को कैसे शेर से बचाया जाए. वहीं अपारा को भी कुछ याद नहीं आएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि नागिन 7 में खूब बवाल देखने को मिलेगा.
Glimpses of #AryamanSuri in the #Naagin7 promo#NamikPaul pic.twitter.com/JMt1oiuFkR
— AnjuMaanManiac? #NamikPaulisBack!? (@AnjuMaanManiac) May 23, 2026
भले ही एकता कपूर अनंता और आर्यमान की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए खूब पापड़ बेल रही हों लेकिन वो अब भी टीआरपी नहीं बटोर पा रही हैं. इस हफ्ते में टीआरपी लिस्ट में नागिन 7 के हाल खस्ता रहे. एक समय था जब अनंता और आर्यमान का ये शो नंबर वन पर चल रहा था. अब लोग इस शो से बोर हो गए हैं. अब तो ये बात एकता कपूर को भी समझ आ चुकी है. यही वजह है जो एकता कपूर ने भी बिना देर किए नागिन 7 को बंद करने का ऐलान कर दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…