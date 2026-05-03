Naagin Promo: अनंता की पीठ में खंजर घोंपेगी राधिका, शुरू होगा मौत का खूनी खेल

Kanika Mann Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7 Promo: नागिन 7 का एक और प्रोमो सामने आ चुका है. खबर है कि इस बार कनिका मान यानी राधिका एक बड़ा खेल खेलने वाली है, जिसकी वजह से अनंता की जान चली जाएगी.

Naagin Promo: अनंता की पीठ में खंजर घोंपेगी राधिका

Kanika Mann Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7 Promo: एकता कपूर से सुपरहिट शो नागिन 7 (Naagin 7) में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब टीवी अदाकारा कनिका मान ने शो में एंट्री की थी. किका मान के नागिन 7 में आने से कहानी और भी उलझ चुकी है. आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी में राधिका जमकर टांग अड़ा रही है. हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी अनंता और आर्यमान की शादी को रुकवा नहीं पाई है. शादी के दौरान राधिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी. उसे देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है. इसी बीच नागिन 7 का प्रोमो सामने आ गया है. इस प्रोमो ने खुलासा कर दिया है कि कनिका मान यानी राधिका अनंता की जान लेने वाली हैं. सीरियल नागिन 7 के प्रोमो में अनंता राधिका को अपना नागमणि देती नजर आ रही हैं. नागमणि हाथ लगते ही राधिका, अनंता की जान ले लेगी. प्रोमो में नागमणि हाथ लगते ही राधिका अंता पर हमला करती नजर आ रही है.

राधिका चलेगी अपनी अगली चाल

अनंता को जान से मारकर राधिका फरार होने वाली है. राधिका अपनी और अनंता की मणि की ताकतों को एक करने वाली है. यही वजह है जो सीरियल नागिन 7 का प्रोमो सामने आते ही हंगामा मच गया है. लोग कह रहे हैं कि राधिका की वजह से सीरियल नागिन 7 की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है. फैंस को लग रहा है कि कहीं इस साजिश की वजह से आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी अधूरी न रह जाए. अब ये तो हर कोई जानता है कि अपने प्यार को पाने के लिए अनंता ने कितने पापड़ बेले हैं. वो तो अपने प्यार की कुर्बानी तक देने के लिए राजी हो गई थी. हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. यही वजह है जो अब नागिन 7 (Naagin 7) में अनंता और आर्यमान की शादी हो चुकी है.

क्या होगा अनंता का हश्र

अब देखिए अनंता है नागिन 7 की महारानी.. अब ऐसे में उसकी जान कैसे जा सकती है. ये बात सच है कि राधिका अनंता को मारने का प्लान बनाने वाली है. हालांकि जल्द ही अनंता मौत को भी चमा देकर वापस आ जाएगी. अनंत अच्छे से जानती है कि मौत से कैसे पीछा छुड़ाना है. अब ये होगा कैसे, ये जानने के लिए आपको नागिन 7 का अगला एपिसोड देखना पड़ेगा. क्या पता एकता कपूर ने आपके लिए कोई सरप्राइज रखा हो. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…