Naagin 7 Promo: मौनी रॉय से तेजस्वी प्रकाश तक... 6 नागिनों के बाद यूं होगा महानागिन का जन्म, आएंगे ताबड़तोड़ ट्विस्ट

Naagin 7 Promo: एकता कपूर के हिट टीवी शो नागिन का सातवां सीजन शुरू हो गया है. प्रियंका चाहर चौधरी इस बार नागिन के रोल में दिख रही हैं और उनके साथ ईशा सिंह भी हैं. प्रियंका शो में अनंतकुल की नागरानी का रोल निभा रही हैं लेकिन अभी तक अनंता को अपनी नागिन शक्तियों के बारे में पता नहीं है. इस सीरियल के दो एपिसोड आ चुके हैं, जिससे फैंस को ये तो हिंट मिल गया है कि अनंता को जल्द ही नागिन शक्तिां मिलने वाली हैं. वह जैसे ही 24 साल की होगी, उसे अपनी नागिन शक्तियों का एहसास हो जाएगा और इसकी एक झलक दिखाई जा चुकी है, लेकिन अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे अनंता को नागिन शक्तियां पाने के लिए किन किन परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
नागिन 7 का नया प्रोमो देख लगेगा झटका
टीवी सीरियल नागिन 7 सिर्फ वीकेंड पर टेलीकास्ट होता है. इसका एक एपिसोड शनिवार और दूसरा एपिसोड रविवार को आता है लेकिन बाकी दिन मेकर्स शो के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं और इसके लिए अपकमिंग एपिसोड के छोटे छोटे प्रोमो लगातार शेयर किए जा रहे हैं. मेकर्स ने अब नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सभी नागिनों की झलक दिखाई गई है और फिर अनंता का जन्म बतौर नागरानी होता है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अनंता पर नागिन शक्तियां हावी होती हैं तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपने घर की छत में काफी तड़प रही है. इसके बाद सभी नागिनों की एक-एक झलक दिखाई जाती है. प्रोमो में मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश का नागिन लुक दिखाया जाता है, जिनका अंत कहानी में हो गया है.
प्रोमो में दिखी 6 नागिनों की झलक
प्रोमो के बैकग्राउंड में आवाज आती है और वह कहती है, 'बहुत जल्द दुनिया एक ऐसे अद्भुत दृश्य की साक्षी बनेगी, जब पहली बार 100 सालों के कठिन तप के बिना एक नई इच्छाधारी नागिन जन्म लेगी. इस बार युग में नया इतिहास लिखा जाएगा, जहां शक्ति रहस्य और बदले की कहानी अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी.' नागिन 7 के इस प्रोमो से साफ है कि आने वाले वीकेंड के एपिसोड में अनंता अपनी शक्तियों का एहसास करेगी. वह नागिन रूप में आज जाएगी, लेकिन वह इसे संभालेगी कैसे? ये देखने वाली बात होगी. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
