ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Naagin 7 Promo: नागिन का बदला और मगरमच्छों का ढेर.... अनंता का होगा दूसरा वार, इस दुश्मन को देगी खौफ...

Naagin 7 Promo: नागिन का बदला और मगरमच्छों का ढेर.... अनंता का होगा दूसरा वार, इस दुश्मन को देगी खौफनाक मौत

Naagin 7 Promo: टीवी सीरियल नागिन 7 का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इस सीरियल में नागिन अपने दूसरे दुश्मन को मारने के लिए तैयार है और नागिन इस शख्स को खौफनाक मौत देगी.

By: Kavita  |  Published: January 29, 2026 5:51 PM IST

Naagin 7 Promo: नागिन का बदला और मगरमच्छों का ढेर.... अनंता का होगा दूसरा वार, इस दुश्मन को देगी खौफनाक मौत

Naagin 7 Promo: टीवी सीरियल नागिन 7 में अनंता अब अहाना बन गई है और वह अपने परिवार की हत्या की बदला लेने सूरी परिवार में आ गई है. शो के बीते एपिसोड में अनंता ने अपने एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है. वह मिनिस्टर की पत्नी को दर्दनाक मौत देती है और इस पूरे कांड में वह मिनिस्टर को ही फंसा देती है. अब नागिन अहाना अपना दूसरा बदला लेगी. वह इंतकाम की राह पर निकली हुई है और अब अपने दूसरे दुश्मन की मौत की नींद सुला देगी. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें देखने के लिए मिला है कि नागिन कैसे अपने दुश्मन को एक-एक करके मारेगी.

Also Read
Naagin 7 Spoiler: अपने बाप के 'कातिल' को क्यों पापा बुलाता है आर्यमान? जल्द खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा राज

दूसरे दुश्मन को खौफनाक मौत देगी नागिन

नागिन 7 (Naagin 7) का नया प्रोमो मेकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में अहाना का नया वार देखने के लिए मिल रहा है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि मिनिस्टर गाड़ी में काफी शानदार अंदाज में बैठा होता है तभी ड्राइवर के रूप में नागिन होती है और वह मिनिस्टर को अपनी गर्दन पीछे घुमाकर पहले तो डरा देती है और फिर उसे वहीं लेकर जाती है, जहां पर मगरमच्छों की सेना होती है. यहां पर मिनिस्टर को अहाना उसकी पत्नी के रूप में डराती है और फिर वह अपना रूप बदलकर अचानक ही अनंता के रूप में आ जाती है. आखिर में अहाना अपना नागिन अवतार लेती है, जिसे देखकर मिनिस्टर डर जाता है और खौफ में इधर-उधर भागने की कोशिश करता है लेकिन नागिन उसे हवा में उठा लेती है और सीधा मगरमच्छों के बीच पानी में फेंक देती है, जहां वह मगरमच्छ का डिनर बन जाता है. नागिन अपने दूसरे दुश्मन को खौफनाक मौत देगी.

Also Read
Naagin 7 Big Twist: बदला लेने लौटी नागिन दुश्मन आर्यमान से करेगी शादी, सेट से लीक हुए अपकमिंग ट्विस्ट के धांसू फोटोज

TRENDING NOW

फैंस के बीच छाया प्रोमो

नागिन 7 का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस प्रोमो पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. कई लोगों ने इस पर अपनी राय दी है तो कुछ नागिन के धांसू अंदाज को पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर यूजर्स ने 'कांट वेट यानी इंतजार नहीं कर सकते' जैसे कमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा फायर के इमोजी से कमेंट सेक्शन भर गया है.

नागिन 7 में होगी इस एक्ट्रेस की एंट्री

नागिन 7 में कलाकारों का आना जाना लगा हुआ है. हर हफ्ते कोई नया कलाकार शो में आ रहा है और अब एक्ट्रेस कनिका मान की शो में एंट्री होने वाली है. कनिका की फोटो सेट से सामने आ गई है. वह शो की नई विलेन होंगी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Naagin 7 Priyanka Chahar Choudhary Tv News