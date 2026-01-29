Naagin 7 Promo: नागिन का बदला और मगरमच्छों का ढेर.... अनंता का होगा दूसरा वार, इस दुश्मन को देगी खौफनाक मौत

Naagin 7 Promo: टीवी सीरियल नागिन 7 में अनंता अब अहाना बन गई है और वह अपने परिवार की हत्या की बदला लेने सूरी परिवार में आ गई है. शो के बीते एपिसोड में अनंता ने अपने एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है. वह मिनिस्टर की पत्नी को दर्दनाक मौत देती है और इस पूरे कांड में वह मिनिस्टर को ही फंसा देती है. अब नागिन अहाना अपना दूसरा बदला लेगी. वह इंतकाम की राह पर निकली हुई है और अब अपने दूसरे दुश्मन की मौत की नींद सुला देगी. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें देखने के लिए मिला है कि नागिन कैसे अपने दुश्मन को एक-एक करके मारेगी.
दूसरे दुश्मन को खौफनाक मौत देगी नागिन
नागिन 7 (Naagin 7) का नया प्रोमो मेकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में अहाना का नया वार देखने के लिए मिल रहा है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि मिनिस्टर गाड़ी में काफी शानदार अंदाज में बैठा होता है तभी ड्राइवर के रूप में नागिन होती है और वह मिनिस्टर को अपनी गर्दन पीछे घुमाकर पहले तो डरा देती है और फिर उसे वहीं लेकर जाती है, जहां पर मगरमच्छों की सेना होती है. यहां पर मिनिस्टर को अहाना उसकी पत्नी के रूप में डराती है और फिर वह अपना रूप बदलकर अचानक ही अनंता के रूप में आ जाती है. आखिर में अहाना अपना नागिन अवतार लेती है, जिसे देखकर मिनिस्टर डर जाता है और खौफ में इधर-उधर भागने की कोशिश करता है लेकिन नागिन उसे हवा में उठा लेती है और सीधा मगरमच्छों के बीच पानी में फेंक देती है, जहां वह मगरमच्छ का डिनर बन जाता है. नागिन अपने दूसरे दुश्मन को खौफनाक मौत देगी.
फैंस के बीच छाया प्रोमो
नागिन 7 का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस प्रोमो पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. कई लोगों ने इस पर अपनी राय दी है तो कुछ नागिन के धांसू अंदाज को पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर यूजर्स ने 'कांट वेट यानी इंतजार नहीं कर सकते' जैसे कमेंट कर रहे हैं. इसके अलावा फायर के इमोजी से कमेंट सेक्शन भर गया है.
नागिन 7 में होगी इस एक्ट्रेस की एंट्री
नागिन 7 में कलाकारों का आना जाना लगा हुआ है. हर हफ्ते कोई नया कलाकार शो में आ रहा है और अब एक्ट्रेस कनिका मान की शो में एंट्री होने वाली है. कनिका की फोटो सेट से सामने आ गई है. वह शो की नई विलेन होंगी.
