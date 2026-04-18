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Naagin 7 Promo: अनंता को तबाह करने के लिए नया षड्यंत्र रचेगी राधिका, होंगी दरिंदगी की सारी हदें पार

Naagin 7 Promo: एकता कपूर, प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' में जल्द ही एक और मौत होने वाली है. इस मौत का इल्जाम अनंता पर लगने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 18, 2026 8:59 AM IST

Naagin 7 Promo: अनंता को तबाह करने के लिए नया षड्यंत्र रचेगी राधिका, होंगी दरिंदगी की सारी हदें पार
Naagin 7

Naagin 7 Promo: एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) की टीआरपी में हालत खराब हो चुकी है. ऐसे में मेकर्स लगातार प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) और नमिक पॉल (Namik Paul) के शो में बड़े बदलाव कर रहे हैं. इसी बीच नागिन 7 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही नागिन 7 की कहानी में अनंता एक्सपोज होने वाली है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत तो नागिन 7 का लेटेस्ट प्रोमो है. नागिन 7 के प्रोमो में राधिका अंता के खिलाफ साजिश रचती नजर आ रही है. राधिका चाहती है कि सबके सामने अंता की पोल खुल जाए. ऐसे में जल्द ही राधिका किसी की जान लेगी. इस लड़की की मौत को राधिका ऐसे दिखाएगी कि जैसे इसे किसी नागिन ने मारा है. ये काम करने के लिए राधिका एक पिन का सहारा लेने वाली है. दूसरी तरफ अनंता को भी राधिका के प्लान की भनक लग जाएगी. हालांकि अनंत को ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन उसकी पोल खोलना चाहता है. ऐसे में अनंता खुद को बचाने के लिए राधिका की पहचान जानने निकल जाएगी.

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राधिका और अनंता के बीच छिड़ेगी जंग

कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में राधिका और अनंता के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है. वैसे भी आर्यमान के चलते राधिका और अनंता सौतन तो बन ही चुकी हैं. हालांकि राधिका ने अब तक अपने असली इरादों के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रियंका चहार चौधरी के शो में खूब ड्रामा देखने को मिलने वाला है. वैसे भी सीरियल नागिन 7 को इस समय हाई वोल्टेज ड्रामे की सख्त जरुरत है.

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जल्द ही बंद होने वाला है नागिन 7

नागिन 7 को लेकर लगातार खबरें आ रही है. कुछ समय पहले ही दावा किया गया था कि नागिन 7 में लंबा लीप आने वाला है. कहानी को दिलचस्प बनाए रखने के लिए मेकर्स ने ये फैसला किया था. जिसके बाद नागिन 7 के बंद होने की खबर सामने आई. ये खबर सुनकर नागिन 7 के फैंस को सदमा लग गया था. हालांक एकता कपूर की तरफ से अब तक भी नागिन 7 को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है. एकता कपूर तो राधिका और अनंता की कहानी को दिलचस्प बनाने में जुटी हुई हैं. तभी तो अपने प्यार को भुलाकर अनंता बदला लेने निकल गई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Ekta Kapoor Naagin 7 Namik Paul Priyanka Chahar Choudhary