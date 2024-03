Is Ridhima Pandit New Naagin: एकता कपूर के सुपरनैचुरल पावर से भरा हुआ शो नागिन 7 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो के छह सीजन सुपरहिट रहे। एकता कपूर की नागिन बनकर कई हसीनाओं ने टीवी पर अपनी छाप छोड़ी है लेकिन अब फैंस नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं। अब तक नागिन 7 से जुड़ी कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिसमें अलग-अलग टीवी एक्ट्रेसेस के नाम हैं। दावा है कि मेकर्स ने अंकिता लोखंडे, कनिका मान से लेकर प्रियंका चाहर चौधरी को इस शो के लिए अप्रोच किया है। वहीं, अब इस लिस्ट में एक और हसीना का नाम जुड़ गया है। दावा है कि रिद्धिमा पंडित शो की नई नागिन बन सकती हैं। ये सब क्यों कहा जा रहा है? आइए आपको बताते हैं। Also Read - नागिन 7 की खबरों के बीच अनीता हसनंदानी ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, लोग बोले, 'नागमणि लेकर मानोगी'

रिद्धिमा पंडित बनेंगी एकता कपूर की अगली नागिन?

दरअसल, रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) टीवी सीरियल हमारी बहू रजनीकांत से घर-घर में मशहूर हुई थीं। इसके बाद एक्ट्रेस को ज्यादा किसी बड़े शो में तो नहीं देखा गया, लेकिन इन दिनों उनका नाम नागिन 7 (Naagin 7) के लिए लिया जा रहा है। रिद्धिमा पंडित का एक वीडियो सामने आया है, जिसे एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीशेयर किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिद्धिमा पंडित के नागिन 7 में लीड रोल निभाने के बहुत ज्यादा चांज है। इस वीडियो ने रिद्धिमा ने नागिन स्टाइल वाली ड्रेस पहने हुए हैं और वह एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं। एक्ट्रेस ने धोती स्टाइल वाली स्कर्ट पहनी हुई है, जिसका हाई थाई स्लिट कट एक्ट्रेस को बोल्ड लुक दे रहा है। इसके साथ रिद्धिमा पंडित ने बोल्ड ब्लाउट कैरी किया है।

नागिन 7 पर रिद्धिमा पंडित ने तोड़ी चुप्पी

बता दें कि नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस के कई फैनमेड पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रिद्धिमा पंडित का नाम शामिल है। कई फैंस ने रिद्धिमा पंडित की फोटोज को नागिन लुक में एडिट किया था, जिस पर एक्ट्रेस ने आस्क मी एनिथिंग में बात करते हुए लिखा, 'मुझे ये बहुत पसंद आया है लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये सब मेकर्स के हाथ में है। ये बहुत सुंदर है कि आप मुझे अगली नागिन के लिए सोच रहे हैं। मैं हमेशा तैयार हूं और अच्छे रोल के लिए हमेशा आगे रहती हूं, जिसमें से नागिन भी एक है।'